  • 27°C
香港時間 : 20221119日 (週六) 13:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超能使者】陳展鵬演精神崩潰騷視帝級演技　阿鏈異能升呢變節成Final Boss？

娛樂 11:52 2022/11/19

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

由監製文偉鴻（Jazz）的TVB台慶劇《超能使者》昨晚（11月18日）劇情講阿鏈（陳展鵬飾）和人設大變的太太淑敏（劉佩玥飾）身世終於曝光，劇風更由一貫的輕鬆搞笑、溫情感動變為「驚慄懸疑」。

感覺阿鏈精神有異的Q姨（唐詩詠飾）幾經追查後再揭出新線索，原來淑敏早於3年前已去世、鏈母金娣（程可為飾）則因患上腦退化症早已住進護老院，受盡打擊的阿鏈因而幻想出一家四口仍然生活在一起的畫面，其間淑敏情夫Stanley（郭子豪飾）更一再傳來與淑敏親密照，令阿鏈病情更趨惡化……

【超能使者】劉穎鏇演MK妹屈陳山聰「胸襲」　入行6年半工讀完成大學課程【多圖】

    點擊圖片放大
    +8
    +7

超能力升呢

呼應第一集開端旁白「當生命受到威脅，就有可能激活巨大潛能」，昨晚《超能使者》尾聲，阿鏈為免自己忍不住殺「老婆」選擇跳樓輕生，未料禍及前來勸阻他的Q姨，二人雙雙從高處墮下，其間更意外治好阿鏈的精神病。

最終身受重傷的Q姨拼盡最後一口氣、以「治癒奇能」超能力救回阿鏈，阿鏈雖然保回一命兼回復清醒，但此時卻驚見Q姨已返魂乏術，就在呼天搶地一刻，時間奇蹟地倒流至Q姨墮地前數秒，阿鏈及時將浮在半空的Q姨抱緊，成功令對方「死過翻生」。

由於劇情峰迴路轉、超乎想像，不少網民驚嘆：「愈來愈好睇」、「劇情超神劇」、「最佳劇集唔畀唔得」、「展鵬真係超水準演出」、「展鵬視帝有機」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

嘆角色難抽離

是集展鵬再晒「視帝級演技」，劇情講述精神錯亂的阿鏈因一時見到愛妻賢淑模樣、一時又發現全家一秒消失，不斷受刺激的他頓時失控大叫，連兩隻眼珠方向都不同；之後「目擊」老婆與情夫床上纏綿，阿鏈又嬲到擸刀兼雙眼紅筋盡現。

談到演繹「阿鏈」一角壓力大，展鵬坦言從未試過拍戲拍到崩潰要「逃走」：「有幾場戲我拍完係要走出去，好似有密室恐懼咁，直頭演到唔舒服想嘔。記得擸刀嗰場，我要唞一個鐘先可以返去繼續拍，好感激同事體諒。嗰段時間都影響到生活，不嬲我條『污水渠』幾暢通，平時收工情緒都OK，但演呢個角色就塞塞哋、抽離唔到，拍思覺失調嗰幾日返去係瞓唔到。」

他並謂由於角色情緒極端，最大難度是拍完失常戲後、又即要轉換心情拍搞笑戲，故認為《超能》是其從演以來花最多心力拍攝的劇集。

對於近日全城競猜誰是Final Boss，有網民估貪錢的阿鏈最終會「變節」，展鵬哈哈笑道：「一個人去到咁偏鋒就咩都有可能，嚟緊阿鏈經歷谷底後仲會有個大逆轉！」

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【超能使者】陳山聰事業翻身成視帝大熱　暖爸感恩擁幸運家庭：名利不會永遠擁有
16:30 2022/11/04
【超能使者】陳山聰事業翻身成視帝大熱　暖爸感恩擁幸運家庭：名利不會永遠擁有
【超能使者】林子善每日食10隻蛋白增肌　3個月還原爆肌身型：只要有心一定做得到！
13:17 2022/11/03
【超能使者】林子善每日食10隻蛋白增肌　3個月還原爆肌身型：只要有心一定做得到！
【超能使者】沈震軒演《喜愛夜蒲2》成轉捩點　感激陳欣妍5年來默默扶持
18:19 2022/11/04
【超能使者】沈震軒演《喜愛夜蒲2》成轉捩點　感激陳欣妍5年來默默扶持
【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】
16:15 2022/11/14
【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】
【超能使者】伍樂怡貼身衫衣著引狼施鹹豬手　「民選港姐冠軍」不靠父幹兩年當兩店老闆
12:20 2022/11/10
【超能使者】伍樂怡貼身衫衣著引狼施鹹豬手　「民選港姐冠軍」不靠父幹兩年當兩店老闆

你可能感興趣

【超能使者】陳山聰事業翻身成視帝大熱　暖爸感恩擁幸運家庭：名利不會永遠擁有
16:30 2022/11/04
【超能使者】陳山聰事業翻身成視帝大熱　暖爸感恩擁幸運家庭：名利不會永遠擁有
【超能使者】林子善每日食10隻蛋白增肌　3個月還原爆肌身型：只要有心一定做得到！
13:17 2022/11/03
【超能使者】林子善每日食10隻蛋白增肌　3個月還原爆肌身型：只要有心一定做得到！
【超能使者】沈震軒演《喜愛夜蒲2》成轉捩點　感激陳欣妍5年來默默扶持
18:19 2022/11/04
【超能使者】沈震軒演《喜愛夜蒲2》成轉捩點　感激陳欣妍5年來默默扶持
娛樂人物職業 演員 陳展鵬 唐詩詠 劉佩玥 超能使者 電視劇 家庭關係 TVB

最高瀏覽

【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
10:01 2022/11/18
【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
【兩性關係】無懼世俗眼光親情變愛情　靚女嫁大12歲「舅父」8年生3孩
17:56 2022/11/17
【兩性關係】無懼世俗眼光親情變愛情　靚女嫁大12歲「舅父」8年生3孩
【提早整形】帶9歲女割雙眼皮捱轟　媽媽童年陰影作祟︰愈早整愈好
13:37 2022/11/18
【提早整形】帶9歲女割雙眼皮捱轟　媽媽童年陰影作祟︰愈早整愈好