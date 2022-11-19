【局長網誌】香港海運週明揭幕　林世雄：向世界展示香港正有序復常

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

運輸及物流局局長林世雄早前發表網誌稱，香港海運週明日揭幕，向世界展示香港這個亞洲國際都會「回來了」、正有序復常。

林世雄稱，過去兩年，全球航運業面臨前所未有的挑戰，包括新冠、全球供應鏈受阻、通貨膨脹壓力和增長放緩，以及可持續發展問題，但俗語有云「最強的風暴造就最好的水手；最強的遊戲造就最好的玩家」。我他稱，有信心即使面對再大的挑戰，有150年歷史的香港航運業都能夠憑藉自身的獨特優勢和國家支持，排除萬難，再攀高峰。

林世雄提到，為進一步推動本港海運業，鼓勵更多本地和海外公司在香港的發展，政府會積極推行智慧港口和綠色港口措施，以支援港口發展和提高港口效率。另亦將積極發展和鞏固香港作為高增值的海事服務中心和亞太地區重要的轉運中心的地位。

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在促進高增值海事服務方面，包括船舶註冊、船舶融資、船舶管理、海事保險、海事法律和仲裁服務等，政府在現有的船舶租賃公司和船舶租賃管理人優惠制度的基礎上，於2022年7月為船舶代理、船舶管理人和船舶經紀人推出新的稅收優惠。

此外，為了加強對居住在海外的香港註冊船舶東主的服務，政府自2019年起在懸掛香港旗幟的船舶經常到訪的地區設立了香港船舶註冊處區域服務台，包括倫敦、上海、新加坡、悉尼、三藩市、東京和多倫多。香港船舶註冊處擁有2400多艘船舶，總噸位約1.28億噸，以總噸位計算香港是全球第四大的船舶註冊處。

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責任編輯：黃小冰