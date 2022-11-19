【食用安全】洗衣界頂級品牌洗衣液疑細菌超標　官方發通知籲停用台灣即下架

▲ THE LAUNDRESS指部分產品中可能存在超標的細菌，於是要求消費者停用所有產品。

有洗衣界頂級品牌稱號的THE LAUNDRESS，於11月17日突然於美國官網發出公告，稱部分產品中可能存在超標的細菌，於是要求消費者停用所有產品，惟實際受影響品項、批號，以及如何退換貨則未有詳細交代，目前台灣代理商亦只呼籲台灣消費者暫停使用產品。惟TOPick 曾嘗試於網上查閱有關品牌的銷售情況，發現部分香港網站仍在出售該品牌旗下的洗衣液。

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The Laundress 前日於美國官方網站發出安全通知，告知消費者立即停止使用所有 The Laundress 產品，因為已經確定一些產品中可能存在的細菌，將會有安全疑慮。聲明中也強調根據調查，沒有發現造成任何不利健康影響。將盡快通報受影響產品以及如何獲得補償或更換。

台灣代理商期後則於社交網站回應指「針對11月18日美國THE LAUNDRESS官方網站群公告台灣代理商-100為保障每位消費者權益，建議即刻停使用所有THE LAUNDRESS產品10/10(台灣代理商:客林國際股份有限公司)

目前已將所有產品於店鋪與官網下架，靜待我們與原廠進一步確認後，最新消息將於社群與官網公告再次感謝您的體諒。

惟TOPick 曾嘗試於網上查閱有關品牌的銷售情況，發現部分香港網站仍在出售該品牌旗下的洗衣液。

▲ 部分香港網站仍在出售該品牌旗下的洗衣液。(網上圖片)

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責任編輯：羅嘉欣