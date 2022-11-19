【怪獸家長】小三兒子考98分哭說「死定了」 虎爸用水管抽打：少一分打一下

▲ 虎爸要求考100分，否則少一分打一下！

求學不是求分數，台灣台南一名虎爸卻要求小三兒子考試必須滿分，否則少一分打一下，兒子考試最後只有98分，憂慮下向媽媽求救，媽媽向丈夫求情不果，無奈下只能為兒子穿上尿片及戴上護膝，結果兒子最後仍然被虎爸狠狠的用水管抽打導致屁股腫脹。

綜合台灣傳媒報道，媽媽因心痛兒子被丈夫暴打，於是向當地法院聲請保護令獲准。判決書指出，2022年1月，媽媽突然接到兒子導師的電話，指兒子在課室神情緊張，口中不停說「死定了、死定了」，她急忙趕到學校接孩子放學並了解事件，原來當日派發試卷，兒子的中文只有98分，自然只有94分，均達不到爸爸要求100分的要求。

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兒子哭著求她可否將試卷分數修改成100分，避免被爸爸處罰。媽媽首先嘗試打電話給導師改分數遭拒，再嘗試打電話向丈夫求情，豈料丈夫卻說：「未成年子女考不好，不是準備得很充足，真是白念了，每晚念的那麼辛苦，比別人考前才念才考70分的還不如。」

為什麼會考不好？回家要處罰，少一分打一下。

媽媽求情不果，無奈下只能幫兒子穿上尿布、護膝，避免被丈夫打得太傷。果不其然，丈夫回家後立即命令兒子趴在車庫地上，然後拿水管抽打他的屁股，媽媽心痛阻止也被丈夫用水管抽打。

媽媽最後只能向法院聲請保護令。台南地方法院審理時，爸爸解釋因為兒子玩iPad，雙方約定考試時達到4科100分，若未達成就一分打一下，才會進行體罰。法院裁定核發保護令，有效期間為2年，且應完成認知教育輔導（內容：親職教育、溝通與問題解決）24週，每1週至少2小時。可抗告。

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責任編輯︰王明芳