【金仔父女】北韓火星17型洲際導彈試射　金正恩與妻女平壤視察女兒首度曝光

▲ 金正恩的女兒首度曝光。

據北韓朝中社報道，北韓領袖金正恩於昨日（18日）於首都平壤國際機場視察了火星17型洲際彈道導彈試射情況，金正恩攜同妻女到場視察，與過往只發放金正恩的照片不同，今次朝中社亦有發放夫人李雪主及女兒的照片，北韓未曾公開金正恩與李雪主的家庭消息，外界藉這次機會，終能首次窺探金正恩女兒的真面目。

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據知女兒名字為金朱愛（音譯），是金正恩的二女，2013年出生，今次是首度曝光。

從朝中社公開的照片所見金正恩手拖着女兒，遠眺準備試射的火星17型洲際彈道導彈，還有兩人在發射場步行的照片，二女與金正恩及李雪主長得相當似樣。

韓聯社引述情報當局報道，金正恩與李雪主在2009年結婚，分別在2010、2013及2017年生下3名子女，包括兩名女兒和一個兒子。這次公開的應是兩人的第二位，即2013年出生的女兒。

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責任編輯︰王明芳