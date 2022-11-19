【移居外地】苗僑偉加拿大享受悠閒生活　與夏雨齊飲茶被影迷野生捕獲

「三哥」苗僑偉與太太戚美珍在去年往加拿大望子女後，一直留在當地，不過透過網絡平台仍然可以看到三哥分享生活點滴，讓影迷知道三哥的近況。

雖然苗僑偉暫於不拍劇加拿大享受家庭生活，但沒有因此鬆懈，三哥的健身教練早前在社交網站上載三哥做運動的影片，從片中所見現年64歲的三哥活力充裕，他舉重、打拳、踩單車，狀態大勇，相信隨時回港拍動作劇也不是問題。

【飛虎3壯志英雄】60歲苗僑偉寶刀未老展身手 三哥激戰劉家良徒孫何慈茵

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

三哥夏雨享受生活

此外，日前有在網民溫哥華在當地野生捕獲三哥，而且他與夏雨一同飲早茶，網民寫道：「太幸福了，喝茶到一半看了一眼旁邊，看到Jo鮑同卓Sir，啊啊啊！」

從相中所見三哥笑容滿面，而且仍然十分俊俏，不愧被稱「中佬天花板」。至於現年76歲的夏雨，穿黑色羽絨、戴cap帽，從中可見現在不拍劇享受人生的夏雨，沒有把頭髮及眉毛染黑，儘管已白髮白眉，精神十分飽滿。

夏雨自2016年拍畢《溏心風暴3》後，只有客串過劇集《解決師》，雖然近年沒有拍戲，但轉當KOL四處旅行拍片分享旅遊見聞，而且表現仍十分精靈。

苗僑偉與夏雨當年在TVB曾合作，最經典當然是1983年版《射鵰英雄傳》，夏雨演丘處機、苗僑偉演楊康，二人在劇中有十分多對手戲。另外，三嫂戚美珍與夏雨曾為《歡樂今宵》同事。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R