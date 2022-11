【寫錯國歌】欖球世界盃賽事精華片將《榮光》寫為國歌　楊潤雄：絕對不能接受

▲ (RugbyPass YouTube截圖)

繼亞洲七人欖球系列賽南韓站播錯國歌事件,有網民發現,YouTube欖球頻道RugbyPass,本月10日發布的世界盃欖球賽終極復活賽香港對葡萄牙賽事精華片段中,在賽前播奏中國國歌《義勇軍進行曲》是,左下角字幕卻顯示「 NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG」(香港國歌)為「GLORY TO HONG KONG」(《願榮光歸香港》)。《義勇軍進行曲》的英文名稱是「March of the Volunteers」。

記者下午再瀏覽涉事頻道,發現有關精華片段已被刪除。據RugbyPass在YouTube所寫的簡介,其是歐洲欖球冠軍杯及亞洲欖球比賽的官方串流平台。

文化體育及旅遊局長楊潤雄出席活動時回應稱,欖球賽短時間內接二連三出現相關事件絕對不能接受,強調會嚴肅處理,目前正與香港欖球總會了解事件,提到當日賽事現場正確奏播國歌,惟電視轉播時字幕出錯,賽事主辦單位世界欖球總會得悉錯誤後,已馬上更正。

香港欖球總會回覆稱,直至該場比賽結束前,香港隊或管理團隊都無法得悉該錯誤;國際欖球理事會或其營運廣播或製作團隊也沒有向任何港隊成員或管理人員查詢國歌的名稱,會方也沒有被告知國歌的名稱會被出現在轉播報導中。而獲悉此事後,香港欖總已即時向國際欖球理事會查詢,國際欖球理事會次日回覆,解釋是「圖像操作員」的失誤,國際欖球理事會也已錯誤向香港欖球總會致歉,並嘗試更正其發布的影片。

香港欖總已要求國際欖球理事會提供詳細的發生過程和解釋,及要求其和港府和市民公開道歉;香港欖球總會也聯絡了國際欖球理事會和多個網上平台,確保此片段將從平台上刪除,有關工作仍在進行中。香港欖總查閱過往國際比賽的片段時,也確認國際欖球理事會的廣播製作人員於2022年7月23日的2023年欖球世界盃外圍賽香港對湯加的比賽中同樣使用了該錯誤字幕。

香港欖總稱,已再次就此嚴重錯誤向國際欖球理事會表達強烈不滿,對於國際和亞洲區賽事管理機構犯下的錯誤而對香港聲譽造成的任何傷害,深表遺憾,並已向國際和亞洲區賽事管理機構進一步表明,中國香港的國歌是《義勇軍進行曲》。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:黃小冰