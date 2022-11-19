【哮喘發作】全球每日約1000人因哮喘死亡 患者出現一個症狀須立即求醫

▲ 天氣轉季，要慎防哮喘發作。

天氣愈發涼了，想起我一些有哮喘病的朋友，這些時節最容易着涼，所以要提高警覺，以防哮喘病發作。請避免接觸容易引起敏感的東西，例如貓、狗、塵埃等等，而且要按醫生指示服藥，切記勿亂服成藥。最重要的，是要戒煙啊！

一位胸肺科醫生請我轉告患有哮喘病的朋友，一旦呼吸有困難，服藥後仍未見好轉，應盡快求醫，不要拖延。聽一位患者說，復發的時間通常在大冷天的晚上，不小心着涼了，氣就開始促，愈來愈急，呼吸困難並且發出「he he」聲，以前鄉下人稱這個病為「扯蝦」。

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患者說隨着胸口出現壓迫感，往往在這發作期間，以為自己快要進入鬼門關了；事實是，如果延遲「制止」，真是會一命嗚呼的，據說，全球每日因此病而死亡的人數約為1,000。

在香港約有百分之十的兒童和百分之五的成年人患有哮喘。我有個親戚的兒子，幼童時期患有哮喘，在醫生的悉心料理下，到了青少年時期已經鮮有此徵狀。故此，許多人認為，隨着年齡的增長加上藥物的治療，相信哮喘這病症是可控的。

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