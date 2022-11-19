  • 27°C
香港時間 : 20221119日 (週六) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【正義迴廊】「工作人員」上載通告再狙擊　兩名裸露演出藝人回應事件

娛樂 15:14 2022/11/19

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

港產片《正義迴廊》叫好叫座，票房破2000萬元。但在昨晚（11月18日）有聲稱有參與此片製作的工作人員匿名在網上發公開信，指控影片在拍攝時逼兩位特約演員臨時全裸演出，而且不開名地指影片監製在言語及態度上對兩位演員不體貌，facebook專頁「佔領流」轉載此公開信。

《正義迴廊》監製翁子光即在今天（11月19日）凌晨個人社交平台回應指當中指控絶非事實，稱：「中國藉（籍）演員孫禾頣小姐是本人親自接洽的，她是一位人體藝術模特兒」，他並聯絡孫禾頣（Jenny Suen），而她亦在今天凌晨在個人社交平台澄清沒被逼露點演出，指該公開信內容不實。

【正義迴廊】自稱劇組人員指演員被逼露點演出　參演女藝人發文講真相

    點擊圖片放大
    +5
    +4

上載《正義迴廊》拍攝通告

轉發此「工作人員指控信」的專頁，在Jenny Suen發出澄清後，在凌晨暗示自己「人微言輕」並指《正義迴廊》不只一個監製。接著，該專頁在今天早上約8時又發文寫道：

本page已得悉其中一個監製翁子光及女演員Jenny Suen回應
跟消息來源明顯有出入。由於實在無法提供更實質證據，為免影響更多人，在此謹此道歉。

以為事件就此告一段落時，該專頁在今天早上10時51分只寫「願同業站出來發聲」及上載《正義迴廊》當日拍「納粹黨殺人」的通告，而當中通告列出有監製翁子光外，尚有另一名執行監製，似暗指還有另一位監製。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

外籍演員回應事件

不過，翁子光在早上11時51分，於個人社交平台上載在《正義迴廊》另一位裸體演出的外籍演員Maria Smith的通訊截圖。

內容為翁子光問Maria在拍攝時有否受到脅逼，而對方回應沒有，更反問邊人這樣寫。即兩位所謂的受害者，都分別澄清沒被逼拍露點戲。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【正義迴廊】自稱劇組人員指演員被逼露點演出　參演女藝人發文講真相
今日 10:44
【正義迴廊】自稱劇組人員指演員被逼露點演出　參演女藝人發文講真相
【正義迴廊】麥沛東增肥40磅楊偉倫狂背德文　演弒親分屍場面感煎熬：辛苦但好爽
20:15 2022/11/11
【正義迴廊】麥沛東增肥40磅楊偉倫狂背德文　演弒親分屍場面感煎熬：辛苦但好爽
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
16:58 2022/11/02
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】

你可能感興趣

【正義迴廊】自稱劇組人員指演員被逼露點演出　參演女藝人發文講真相
今日 10:44
【正義迴廊】自稱劇組人員指演員被逼露點演出　參演女藝人發文講真相
【正義迴廊】麥沛東增肥40磅楊偉倫狂背德文　演弒親分屍場面感煎熬：辛苦但好爽
20:15 2022/11/11
【正義迴廊】麥沛東增肥40磅楊偉倫狂背德文　演弒親分屍場面感煎熬：辛苦但好爽
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
16:58 2022/11/02
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
娛樂人物職業 演員 網絡熱話 電影 監製 導演

最高瀏覽

【兩性關係】無懼世俗眼光親情變愛情　靚女嫁大12歲「舅父」8年生3孩
17:56 2022/11/17
【兩性關係】無懼世俗眼光親情變愛情　靚女嫁大12歲「舅父」8年生3孩
【提早整形】帶9歲女割雙眼皮捱轟　媽媽童年陰影作祟︰愈早整愈好
13:37 2022/11/18
【提早整形】帶9歲女割雙眼皮捱轟　媽媽童年陰影作祟︰愈早整愈好
【癌症殺手】男子胃痛背痛半年揭患胰臟癌　醫生列「癌王」5大症狀
12:20 2022/11/18
【癌症殺手】男子胃痛背痛半年揭患胰臟癌　醫生列「癌王」5大症狀