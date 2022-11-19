【正義迴廊】「工作人員」上載通告再狙擊　兩名裸露演出藝人回應事件

港產片《正義迴廊》叫好叫座，票房破2000萬元。但在昨晚（11月18日）有聲稱有參與此片製作的工作人員匿名在網上發公開信，指控影片在拍攝時逼兩位特約演員臨時全裸演出，而且不開名地指影片監製在言語及態度上對兩位演員不體貌，facebook專頁「佔領流」轉載此公開信。

《正義迴廊》監製翁子光即在今天（11月19日）凌晨個人社交平台回應指當中指控絶非事實，稱：「中國藉（籍）演員孫禾頣小姐是本人親自接洽的，她是一位人體藝術模特兒」，他並聯絡孫禾頣（Jenny Suen），而她亦在今天凌晨在個人社交平台澄清沒被逼露點演出，指該公開信內容不實。

【正義迴廊】自稱劇組人員指演員被逼露點演出 參演女藝人發文講真相

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上載《正義迴廊》拍攝通告

轉發此「工作人員指控信」的專頁，在Jenny Suen發出澄清後，在凌晨暗示自己「人微言輕」並指《正義迴廊》不只一個監製。接著，該專頁在今天早上約8時又發文寫道：

本page已得悉其中一個監製翁子光及女演員Jenny Suen回應

跟消息來源明顯有出入。由於實在無法提供更實質證據，為免影響更多人，在此謹此道歉。

以為事件就此告一段落時，該專頁在今天早上10時51分只寫「願同業站出來發聲」及上載《正義迴廊》當日拍「納粹黨殺人」的通告，而當中通告列出有監製翁子光外，尚有另一名執行監製，似暗指還有另一位監製。

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外籍演員回應事件

不過，翁子光在早上11時51分，於個人社交平台上載在《正義迴廊》另一位裸體演出的外籍演員Maria Smith的通訊截圖。

內容為翁子光問Maria在拍攝時有否受到脅逼，而對方回應沒有，更反問邊人這樣寫。即兩位所謂的受害者，都分別澄清沒被逼拍露點戲。

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