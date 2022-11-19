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【食用安全】蛋撻半成品運送途中無遮蓋　蛋撻王致歉承諾會嚴肅徹查

食用安全 16:17 2022/11/19

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蛋撻半成品運送無遮蓋，被網民拍下批評衛生情況差。

蛋撻是不少港人熱愛甜點，但昨日(18日)網上爆出有西餅店員工乘坐港鐵，將已製好蛋撻皮從工場運往分店期間，最上層的多個蛋撻皮並沒有任何盒蓋或保鮮紙遮蓋。事件曝光後，不少網民均憂慮，該批蛋撻於運送時會沾上大量細菌灰塵。「蛋撻王」其後就事件公開道歉，承諾徹查事件、嚴肅跟進！

最新影片:

有網民於「中伏飲食報料區」發帖指，自己於港鐵車廂內目睹有工人將一批半成品蛋撻皮送貨往分店，但期間最上排的蛋撻卻未見有任何遮蓋，他笑指是「蛋撻王嘅蛋撻要遊吓車河吸收多啲細菌先正呀」，並附上2張相關圖片。此外，又留言指經過今次事件後留有陰影，「唔會再幫襯佢啦」。

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「蛋撻王」其後於其專頁發道歉聲明，以「對不起，我們錯了」為題，指知悉事件後，已立即徹查事件，嚴肅跟進，並即時安排相關分店將現有存貨全部銷毀。

事件曝光後，不少網民直斥該店衛生差，「如果唔係比人影到，可能仲會禁做」、「污糟蛋撻王」、「連基本運送冚住食物既基本衛生常識都唔曉」，有人則笑指「吸收大量細菌，進食有作身體抵抗力」；有人亦質疑為何無「貨車送貨」。

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責任編輯：羅嘉欣

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