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許廷鏗笑吳林峰會展開騷　岑寧兒現身撐場齊合唱

娛樂 14:41 2022/11/19

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許廷鏗（左）與吳林峰。

許廷鏗（Alfred）與吳林峰昨晚（11月18日）假灣仔會展舉行Katch呈獻《 “Music From Home” 許廷鏗 x 吳林峰 音樂會》入屋必備Chill Life #01，是次音樂會以「家」作為主題，並邀請了「鄰居」岑寧兒擔任嘉賓，三位實力歌手破天荒聚頭，令現場氣氛熾熱。

Alfred與吳林峰合唱一曲《樂壇已死》為音樂會揭開序幕，二人獻唱《青春頌》、《陀飛輪》、《人車誌》等逾20首金曲，期間嘉賓岑寧兒除了唱出歌曲《這裡》及《風的形狀》外，還分別跟吳林峰、許廷鏗合唱《迴光物語》及《我》。

岑寧兒被封女神

當吳林峰跟岑寧兒合唱《迴光物語》時，向來視岑寧兒為「女神」的吳林峰自爆從不敢正視對方，他還表示對今次合作期待已久，吳林峰謂：「真係好鍾意佢（岑寧兒）Yeah！可以同佢一齊唱歌，真係好想喊。」

不過，許廷鏗事後笑指吳林峰甜笑凝望岑寧兒，一副意猶未盡的樣子，感覺有點鹹濕笑爆全場。

岑寧兒

席間，吳林峰又指自己可以從尖沙咀Busking走到上會展舞台，感覺興奮，從而鼓勵大家要放膽嘗試。

而Alfred就大讚吳林峰唱歌好聽，揚言投資方將他們撮合做音樂會，十分有品味，臨完場時更不忘宣傳下月在九展舉行的跨年演唱會。

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