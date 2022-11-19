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【ERROR自爆96小時】ERROR玩wakesurf+潛水　與P1X3L露營傾心事

娛樂 15:20 2022/11/19

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《ERROR自爆96小時》

ViuTV節目《ERROR自爆96小時》在明晚 （11月20日）播出第2集，ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（DeeGor）、郭嘉駿（193）和吳保錡繼續進行水上活動，當中肥仔、Dee及保錡更即挑戰wakesurf。

而以防193再次斷手，節目特別安排較靜態的潛水活動給他，並安排了專業教練現場指導。193穿上裝備準備下水之際，突然表示：「可唔可以俾我坐一坐先，坐低一分鐘，我而家好驚，點解會咁㗎？」被在場工作人員笑指此刻好像保錡在《花姐ERROR遊》不敢玩笨豬跳的情境，十分搞笑。 

ERROR與P1X3L。

ERROR與P1X3L露營

由《全民造星II》出道的男子組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco），以師弟的身份登場任嘉賓，與ERROR在島上露營。

7人分工合作，193與Marco負責處理食材，肥仔、保錡及George就幫忙搭建營幕，Dee與Phoebus則負責執柴，期間眾人雞手鴨腳，笑料百出。

之後各人談到出道後的心路歷程，P1X3L三子表示自覺成長不少，ERROR亦以師兄身份分享經驗，場面溫馨。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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