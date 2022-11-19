【世界廁所日】上廁所機不離手成糞便細菌溫床 研究：手機含菌量比馬桶高400倍

▲ 手機屏幕的含菌量比馬桶更高。

聯合國將11月19日訂為世界廁所日（World Toilet Day），鼓勵政府及組織策劃解決衛生設施問題。香港的廁所衛生情況普遍不算惡劣，但市民卻有個壞習慣——上廁所時也機不離手。事實上，糞便細菌可在廁所表面存活數小時，有研究發現，在廁所使用手機的人中，92%人士的手機也長滿細菌，甚至是糞便細菌，而未清洗的手機螢幕細菌含量更比馬桶高400倍。

台灣胸腔重症科醫生黃軒早前在其網誌撰文指出，廁所內的環境很適合細菌生存的，可以在手、廁所的物體表面上存活數小時，尤其廁所是在遠離太陽光的較熱有溫度的環境下，存活的糞便細菌可能會轉移到門把手、手機，還有手指頭上。

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黃軒更引述美國的大學研究指出，未清洗的手機螢幕上細菌比馬桶細菌多出400倍。當冲馬桶時，糞便的細菌到處四散噴出，最遠的距離可以擴散到1.8米。這些懸浮微粒糞屎兼細菌，隨著每次不同人的冀便使用後，到處散落在衛生紙、門把，甚至上廁所時拿出來玩的手機。

如何避免便便細菌沾滿手機？黃軒建議，不管大便、小便，還是真的只是去洗手間洗手，建議不要攜帶手機，這是降低手機避免污染最有效的方法。第二個方法是如廁後要勤擦手機，像是擦拭用酒精（Rubbing alcohol）、超細纖維布 （ Microfiber cloth ） 、棉籤 （ Cotton swabs）等。

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責任編輯：羅嘉欣