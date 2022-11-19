【李啟言傷勢】阿Mo已可吃切絲菜和肉　經評估後可進一步接受復康治療

MIRROR演唱會在7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

政府在上周五（11月11日）就事件公布事故調查結果，指出藝能向康樂及文化事務署所呈交的裝置重量出現虛報情況，而且虛報程度的差距非常大。

至於阿Mo的父親李盛林牧師，在事故後每逢周六晚都發出代禱信，今晚（11月19日）發出第17封代禱信。

他首先寫道，阿Mo已可以吃切絲的菜和肉，可是前幾天因尿道受感染而發燒，現在穩定下來：

*感恩*

1. 近四個月的治療基本上身體都能穩定下來，在醫療團隊的評估後，可以進一步進行復康治療。

2. 進食方面已可以吃切絲的菜和肉，繼續能按指定的方法進食。

*代禱* ：「我在暗中受造，在地的深處被聯絡。那時，我的形體並不向你隱藏。」（詩篇 139:17）

（一） 「*啟言心願* 」：「深願神每天堅固我的心去面對任何復康的挑戰；也願衪和醫護為我預備有幫助復康的方案。」

（二）「*啟言 最新近況*」

1. 「*尿道感染* 」

前幾天因感染而發燒，現穩定下來，祈願繼續看顧保守。

*2.「另一階段復康治療* 」

a) 為啟言和新的醫療團隊能彼此互動適應禱告，盼在神的恩典下產生更大的果效。

b) 求神預備合適的中醫（針灸和中藥）與新的醫療團隊磨合禱告，求神預備。

c) 為尋找合適的護理員協助生活的細節禱告。

3.「*神經復生*」

祈願神在活人之地，讓啟言再一次經歷神經復生。使他能深深經歷神的恩惠而不至喪膽

此外，他感觸萬分地續指：

*（三）MO爸媽*

1. 「*五年 沒有握著你的手* 」

執起你暖暖的手，也是感觸良多，近五年沒有這樣可以好好的握著你的手。仍等待著那天，你能再握著我們的手來回應。

2. 「*我比你們還心急* 」

偶爾看到有人說：「每次你的代禱信都是寫了好像冇寫。」。但對啟言和我們來說，過去三個多月的進展已是一個神蹟。復康的路可能是漫長的，所以才需要持續的禱告信靠，不是「吃一粒藥便能藥到病除」那麼簡單。一個極為輕微的進展，對作為爸媽，家人和啟言來說，已是一個安慰，也是邁向復康多一步了。

3. 「*MO 爸 的等候體驗* 」- 道成肉身

聖經所說耶穌「道成肉身」是將上帝國度的原則，藉耶穌帶進現世，叫我們認識到所處的自然現象世界中，的確有一位創造主。祂讓我們看見這些現象背後的另一個非物質層次，就是神的永能和神聖在這只相信數據的世界中，是真實存在的。

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