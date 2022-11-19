【法證先鋒V】傅嘉莉演繹沉重角色難抽離　Kelly：現場喊到收唔到聲

▲ 《法證先鋒V》

TVB台慶劇《法證先鋒V》在第3集開始，「法證鐵三角」著手同時處理兩大案件，包括闊太Michelle死亡事件，及秦克男Raymond（洪永城飾）翻案事件，最終克男前度陸詩詩（黎寬怡飾）證實遭Yoyo（傅嘉莉飾）設計毒害身亡，並偽造成自殺令克男含冤入獄。

昨晚（11月18日）《法證先鋒V》劇情曲折位是全程表現內斂的Ivan（馬貫東飾）中途殺出自認兇手，兼且證據確鑿，但Dr. Fan（蔡潔飾）因種種蛛絲馬跡認定Yoyo才是真兇，並多番勸喻Yoyo自首，Yoyo最終良心發現……

至於捲入Michelle死亡事件的疑犯—PR公司老闆建邦（陳少邦飾）雖已被捕，但由於一直高呼冤枉，井Sir（袁偉豪飾）對案件仍未釋懷，似仍有後續發展，令網民大感期待。

傅嘉莉個人表演

昨晚是傅嘉莉（Kelly）個人表現，由於其角色暗藏不可告人的殺人秘密，更令深愛的丈夫走上頂罪歪路，Kelly不但要演繹出壓抑及內疚感，更要應付四場喊戲；雖然四場均沒有嚎啕大哭，但徐徐落下的眼淚仍甚有感染力，獲網民大讚演技有進步。

談到有份參演心目中的經典劇集，Kelly坦言開心又過足戲癮，並謂拍攝時全程心情沉重：「我拍嗰時係聖誕前夕，嗰時每日開工都好沉重，我記得我拍完嗰日係平安夜，我覺得終於可以釋放自己嘅情緒。」

感謝拍檔馬貫東

劇中有不同程度喊戲，Kelly坦言有與監製Ben商量，有感角色是EQ高的專業人士，屬於不易爆發及失控類型，因而達成共識選擇了較壓抑的演繹方法：「所以會去到睇到老公封信先至爆發，嗰日場戲我記得係一TAKE過，但我拍完喺現場喊到收唔到聲。因為我投入咗個角色，因為當年年少輕狂，搞到老公要為咗自己頂罪，嗰TAKE我喊到好辛苦。」

Kelly又謂由於從未演過有老公及小朋友的角色，故感到難忘及加了不少自身投射及想像在角色上，並謂感謝監製給予很大自由度及拍檔馬貫東：「好開心同馬貫東繼《刑偵日記》後再演一對，所以大家好有默契，對住佢亦多咗啲回憶，所以令我更加痛心。」

王敏奕扮鬼臉撒嬌

雖然案情緊張又緊湊，但鏡頭背後一眾演員相處其實輕鬆愉快，而「氣氛小公主」非王敏奕莫屬。

劇中與黃宗澤有感情線的敏奕，經常拍住對方查案，日前釋出的兩大花絮片中，敏奕全程遴遴迍迍，不但整草莓大福時手勢揦西，又經常扮鬼臉兼撒嬌，令黃宗澤啼笑皆非。

另一Pair感情線蔡潔與洪永城日前拍攝吊威也戲時，事先張揚有「威也恐懼」的蔡潔竟狂做鬼臉減壓，相當佻皮。

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