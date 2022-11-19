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【職場文化】收工遇上40+上司舉牌去追星 打工仔：佢仲癲過我哋...

休閒消費 16:57 2022/11/19

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打工仔指上司追星是瘋狂。

追星並不是年輕人的專利！有打工仔卻在討論區發帖，指收工時遇到自己的上司去追星，上司更拎住一塊寫上「XXX，我愛你」的燈牌，該名打工仔揶揄老細已40多歲，但「估唔到佢仲癲過我地...」

該名打工仔在香港討論區上發帖，指自己平日與上司很少說話，他日前收工後經過旺角一個商場，見到前面有個人影非常熟悉。

本身同上司返工都冇咩2句，跟住禮拜一夜晚收工經過旺角有個商場果陣，見到前面有個人影咁熟口面，

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他指，該個人影拿住大大塊牌，上面寫住「XXX，我愛你」，他仔細再看清楚確實是上司，他立即扮見不到對方，更指本來約人在商場樓上吃飯，後來立即轉場到其他地方繼續晚宴，

望真少少原來係公司個老細，之後嚇到即刻扮見佢唔到，好彩佢都應該見我唔到，本身約左人係樓上食飯，嚇到我即刻轉去第二度食。

該名打工仔最後更指，老細已經40幾歲，想不到比他更加瘋狂。

個老細都40幾歲人，估唔到佢仲癲過我地...

不過，好多人卻留言表示追星並沒有年齡限制，而且支持自己欣賞的偶像也不為過。更有人留言，建議打工仔與上司一齊去追星，增進感情。

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責任編輯︰王明芳

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