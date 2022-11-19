【不正常愛情研究所】關曜儁爆健身界奇遇　 客人要求上房全裸按摩拉筋

由黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持的J2節目《不正常愛情研究所》，在前晚（11月17日）播出的一集主題關於「我愛肌肉」。

節目一開始已有高潮位，在「快問快答」環節，3位女主持被問到會否跟有「肥仔波」的男生拍拖時，Karen表示只能接受比自己細的肥仔波男友，不過她講完都覺好笑︰「但好難細過我喎，因為我已經好細。」跟住哈哈大笑喊cut。

【不正常愛情研究所】Karen在高手指導下成功配對 黃紫恩爆有男藝人用真相玩交友App

▲ Karen表示接受男友有「肥仔波」。

關曜儁分享健身界奇遇

今集有故事的人請來TVB藝人兼健身教練關曜儁（Leo）分享健身界奇遇。一班女主持同Koba齋睇他參加健美比賽的肌肉照時，已開心到尖叫。Leo出場跟主持們握手時，Koba竟然意圖「胸襲」Leo，好在不成功。

Leo表示當健身教練已有8年，見過不少健身室光怪陸離的一面，表示他做教練第一戒是不要教女朋友︰「全場望住你教，教女朋友點可以唔正宗。但女朋友做兩下又會話攰，所以寧願畀人教。」

之後Leo開始分享健身室奇遇，他話試過收過一位年長女客人的曖昧短訊、有闊太包起幾位教練為做按摩、有教練簽下10多萬元的女顧客的單，更包煲湯煮飯，背後的交易可想而知。

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要求上房全裸按摩

Leo自言最離奇一趟，是收過一位自稱外國model的電話，他說︰「把聲好溫柔講嘢唔鹹唔淡，成件事好真傾咗5至8分鐘，一路畀佢引住去傾。開頭對方要求上佢酒店gym room教，仲要求練完要有按摩同拉筋。」

原本都沒有問題，但後來對方竟然要求上房全裸按摩，Leo覺得不對路，當場拒絕。

之後再收到同一人電話，對方今次要求更過份，要求雙方全裸按摩，Leo開出天價20萬讓對方知難而退。事後Leo同一班教練朋友傾開，發現不少同行都收過類似電話，相信是同一人所為。

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