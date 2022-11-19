【渣男丈夫】嫌太太讀書差智商低　碩士丈夫與同事搞婚外情卻食軟飯

▲ 嫌老婆讀書少，又伸手問攞錢。

高學歷不等於就會賺錢及儲錢！有台灣太太就在網上公開，自己學歷不高，經常被擁有碩士畢業的丈夫看不起，嫌棄她智商低，最後更出軌已婚及同等學歷的女同事，卻伸手向太太拿錢，出軌和食軟飯行為令人噁心。

該台灣太太在facebook群組「靠北婚姻」發文，大呻丈夫是碩士學歷，一直覺得自己高高在上，認為自己的智商比較高，更嘲笑太太不會進修，吵架都沒腦。丈夫轉而找擁同等學歷的女同事聊天，還聊出感情來，而該女同事已婚，兩個已婚人士背叛各自伴侶約出去偷情，台灣太太大嘆是不是「有些人當碩士還是很沒腦」、「說什麼自己欣賞那些學業高收入的女生」。

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台灣太太指，自己是不喜歡讀書，和讀不了是兩回事，部分人只是運氣好，不代表有實力，現在她覺得讓兩人「搞下去沒關係，愛撿回收就讓她（女同事）撿吧」。

雖然丈夫擁有高學歷，但經常抱怨自己戶口沒錢，又不坦然錢用在那裡，又示丈夫「食軟飯」：「不要再跟我伸手要錢了，要就跟你外面的小三拿吧」。

網友批評她丈夫的行為是渣男，有人覺得太太一邊抱怨一邊給丈夫金錢是不夠狠，必須要斷他財路。

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責任編輯︰王明芳