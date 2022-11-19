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【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　

娛樂 19:46 2022/11/19

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TVB55周年的《萬千星輝賀台慶》在今晚（11月19日）於TVB電視城舉行，今晚大會司儀包括有汪明荃、陳百祥、黎芷珊、鄧梓峰、陳貝兒、錢嘉樂、麥美恩、林盛斌、陳庭欣、陸浩明、朱凱婷、崔建邦、馮盈盈、鄭衍峰、吳幸美、周奕瑋、宋宛穎、黃建東、梁凱晴、蔡國威。

同時有近300位藝員參與，而《香港小姐再競選》決賽亦將於《萬千星輝賀台慶》內舉行。另外，天王郭富城任壓軸嘉賓。

【萬千星輝賀台慶】馬國明湯洛雯十指字緊扣入場　承認有計劃明年結婚

台慶司儀陣容龐大。（陳曉柔 攝）

眾藝愈穿盛裝行紅地氈入錄影廠，當中穿白色衫馬國明拖住穿黑色晚裝的湯洛雯牽手「黑白配」入埸甚矚目。

一身性感黑色晚裝到場的何沛珈透露，這是穿XS碼：「這條裙是凌晨才試穿，好彩近排瘦了，啱啱好。」她指因為要參加《香港小姐再競選》，所以控制食量修身，表示比之前參加《再競選》時再輕2至3磅，幸好上圍未有因此縮水。

朱智賢以Deep V粉紅色裙示人，十分性感。她坦言自己不懂得貼膠紙，需要服裝姐姐幫忙，自己本身是把膠紙邊也露出來。她稱事前也沒有亂吃東西，為穿性感晚裝作準備。她指現時任《流行都市》主持，再做主持也是不同感覺，並會繼續拍劇。

至於永遠不讓觀眾對台慶紅地氈失望的陳自瑤（Yoyo）繼續穿性感晚裝登場，盡騷事業線與美腿，相當養眼。Yoyo稱今天也沒有太吃食物，最近忙於綵排台慶的魔術表演，每天也是捱麵包，昨天（18日）也是凌晨5時回到家，睡了2小時又回公司。

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記者：游艾維、陳曉柔

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