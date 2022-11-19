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【疫情反彈】今增8,060宗確診　連續3日破8,000宗水平

社會 16:42 2022/11/19

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（資料圖片）

本港今日（18日）新增8,060宗確診，其中本地感染佔7,559宗、輸入佔501宗，多9名患者離世。醫管局行政總裁高拔陞今在電台節目中表示，公立醫院差不多要減非緊急服務，又形容個案回升速度較8、9月時更快，情況令人擔憂。

新增501宗檢測陽性輸入個案中，241宗涉及機場檢測樣本、173宗涉及第一至三日樣本，餘下87宗涉及第四至七日樣本。

截至11月18日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中亦再發現多3宗XBB及3宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，學校今假期沒有新呈報確診個案，但有有14間學校共14班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，8間安老院舍，共15名院友、1名員工確診，38名院友檢疫；3間殘疾人士院舍，共8名院友及1名員工確診，12名院友需要檢疫。

高拔陞稱，近日新冠患者入院人數增至逾300名，而非新冠患者也不斷增加，舉例內科入院人數也沒日過千，且是次反彈較8、9月時更急，公立醫院在早前8、9月疫情回升時，已被迫調節服務，有部分醫院甚至整體減少兩成手術；而是次當局已加強其他配套，包括視像、指定診所等，但坦言「到某個階段的時候，都迫於無奈要減少其他服務。我們差不多到這個階段，見到數字升得急又快，我們一定要做預案。」

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責任編輯：黃小冰

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