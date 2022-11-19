【金馬獎2022】黃秋生憑《白日青春》首奪金馬影帝　張艾嘉《燈火闌珊》獲最佳女主角

▲ 《白日青春》團隊。

第59屆金馬獎頒獎典禮於今日（11月19日）在台北國父紀念館舉行，今屆邀來名導是枝裕和、日本影后黑木瞳任頒獎嘉賓，港片也有不少入圍，包括林家棟、劉雅瑟《智齒》、張繼聰、袁澧林《窄路微塵》，都分別角逐最佳男女主角，最後由張艾嘉主演的港片《燈花闌珊》獲金像影后。

黃秋生憑《白日青春》奪最佳男主角，這也是他奪金馬影帝，也是他首度奪此獎項。而他過往分別憑電影《想飛》、《無間道》及《頭文字D》獲金馬獎最佳男配角獎。

【金馬獎2022】與林家棟張繼聰齊角逐最佳男主角 黃秋生三度奪金馬男配今齊爭影帝寶座

▲ 《燈火闌珊》團隊。

張艾嘉封影后

資深實力派張艾嘉，上一次奪金馬影后獎是1986年的《最愛》，今次她參演港片《燈火闌珊》，戲中她全心延續丈夫生前的霓虹燈工場，由喪偶延伸至城市光輝的失落，演得細膩動人。

被台灣傳媒封為「華人版梅莉史翠普」的張艾嘉，曾十度入圍金馬獎角逐最佳女主角。

▲ 張艾嘉在《燈火闌珊》得細膩動人。

《白日青春》獲最佳新導演

獲12項提名的《智齒》，共摘最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳改編劇本及最佳攝影，當中歐健兒和岑君茜均缺席，由聯合監製謝國豪上台代領。獲最佳視覺效果的何文洛和刁璟瑋上台領獎，林嘉樂缺席，最佳美術設計和最佳攝影同由謝國豪代領。

而黃秋生主演居港馬來西亞導演劉國瑞編導的《白日青春》，獲6項提名，獲最佳原著劇本。及最佳新導演。

▲ 馬來西亞導演劉國瑞編導的《白日青春》，獲最佳原著劇本及最佳新導演。

至於另一港產片《窄路微塵》，則獲最佳原創電影音樂。

余香凝有份提名《緣路山旮旯》的最佳女配角，該獎項由《哈勇家》林詹珍妹奪得，由張艾嘉頒發。最佳男配角獎，《智齒》李淳則敗於《黑的教育》朱軒洋，獎項由黃秋生頒發。