【萬千星輝賀台慶】《香港小姐再競選決賽》終極一戰　郭富城壓軸登場

▲ （經濟日報圖片）

TVB慶祝55周年的《萬千星輝賀台慶》將於明晚（11月19日）在電視廣播城舉行，今年台慶大會司儀由十男十女組成，包括汪明荃、陳貝兒、麥美恩、馮盈盈、黎芷珊、朱凱婷、陳庭欣、吳幸美、宋宛穎、梁凱晴、陳百祥、鄧梓峰、林盛斌、陸浩明、錢嘉樂、崔建邦、周奕瑋、鄭衍峰，以及《全能司儀選拔大賽2022》優勝者黃建東及蔡國威。

至於《香港小姐再競選決賽》三強佳麗陳懿德、何沛珈及李芷晴將於台慶舞台上終極一戰，並由現場55位星級評判，以一人一票方式投選出終極冠軍，三甲將獲得總值27萬元名貴鑽飾。

▲ 《香港小姐再競選決賽》

郭富城壓軸演出

今年「台慶送大禮」全場藝員將自行組成5人隊伍參與抽獎，被抽中的11組幸運隊伍共55位藝員各得TVB 55周年999.9千足純金金牌，同時亦可晉級參與抽獎，獲取香港曼谷來回機票，更可參與「台慶終極大利是」環節，競逐總值55萬元理財存款，勝出的冠、亞、季軍三隊隊伍可分別贏取港幣30萬元、15萬元及10萬元存款。

此外，全場藝員亦可參與台慶名車幸運抽獎，贏取比亞迪ATTO 3電動車價值港幣28萬8千元。

舞台王者郭富城將率領超過50位專業舞蹈藝員勁爆壓軸登場，《盛舞最強》展現最強舞台魅力向舞者致敬。

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