【婆媳爭執】賣樓分身家幫補仔女跟新抱同住鬧不和　奶奶寧轉住老人院︰過得好舒坦

▲ 老婦寧願住老人院，比在家對著新抱更開心。

相見好同住難！內地一名老婦在丈夫去世後，為了幫補仔女賣樓分身家，轉跟新抱同住，可是婆媳不和，老婦憤而去住老人院，有感生活比之前更開心。

最新影片推介:

據內地傳媒報道，老婦現年60歲，在55歲退休後拿取退休金過活，加上丈夫未退休，生活相當充裕，但其後丈夫因為腦溢血去世，老婦生活和身體都轉差:

這讓我的生活一下子出現了改變，我的身體也一下就垮了，那段時間裡的我也不知道是哪裡的問題，總是無精打采的，身上哪裡都不舒服，吃不下飯，也幹不了活。

半年後，她才走出傷痛，在她決定在家養老的時候，媳婦竟提出賣樓分身家的想法:

我當時還是有些不太樂意的，畢竟是自己生活了一輩子的房子，但是跟女兒說過這件事情之後，沒想到女兒也同意了，因為他們兩家人都覺得現在的生活壓力大，要是老房子能夠賣了之後可以提前把錢分給大家，這樣的話也可以更好的緩解一下生活困難。

最終房子賣了，老婦跟新抱同住，兩人相見好同住難，老婦在生活上與新抱有很多不合:

兒媳婦跟我一直都很多的不合，無論做飯吃飯，還是平常的生活中，我的生活習慣以及生活方式都遭到了兒媳婦的很多不滿，這也使得我們之間鬧出了不少的矛盾。

後來在一場激烈爭吵後，新抱更接了媽媽過來同住，一住就半年，還沒有想走的意思。

為了這件事，老婦跟兒子溝通，新抱的態度更差，很多事情都看不順眼，例如嫌棄她煮飯不好吃，有時又嫌棄她在家裡什麼也不做，甚至帶著孩子回娘家，更向丈夫說：

不行咱們分開過，你過你的，你照顧你媽，我媽也要有人照顧，我回去照顧我媽。

老婦曾出言挽留新抱，因為孩子還小，對方竟然提出3個條件:

第一個，我想把我媽也接過來住；第二個事情，家裡的事情聽我的；第三個，您每個月的退休金要是不花的話幫助我們一點。

老婦覺得新抱的條件她做不到:

我幫助你們夠多了，現在到頭來養個老還得這不行，那不對，都是一家人，咱們將心比心，如果你老了，你的兒媳婦也這麼對你，你心裡氣不氣？把我的房子給你們分了也就算了，現在還要我的每個月退休金，是不是覺得我欠你們的？

老婦最後選擇了一間一年5萬多塊人民幣（約5.5萬港元）的老人院過活，還有5千元人民幣的退休金（約5,500元港元），「心裡挺滿意的，環境好，過得也舒坦」，「還是讓我覺得挺開心的，至於我的退休金的話我也是自己拿著，基本上不管他們了，以後能攢下來多少就攢多少，攢不下來就不攢了」。

老婦表示當婆媳關係涉及到長輩養老問題時，想要找尋一個合理有效的解決方式是很難的，必定需要某一方的理解，只有理解到位，只有真心願意，才可以更好的過下去，若是一團糟的處理方式到最後只會讓自己過得越來越難。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳