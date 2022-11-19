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【東瀛遊招聘】東瀛遊料聖誕客量恢復至疫前3成半　辦招聘日招募逾百人手

社會 18:40 2022/11/19

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東瀛遊舉行招聘開放日。（陳永康攝）

旅行社東瀛遊於今日（19日）舉行招募開放日，設即場面試，招聘包括日本導遊、領隊、旅團銷售代表、分店主任；會計部、市場部、 資訊科技部等逾100個職位空缺。

東瀛遊旅行社執行董事禤國全稱，「0+3」實施後報團外遊的人數日均達3位數，料聖誕節可回復疫前3成半客量，明年第二季可回復至疫前一半，需預先招聘人手。禤國全又提到，未來兩周是包團高峰，而北海道是最受歡迎的地點，公司已在聖誕前預定2日的包機前往北海道。

禤國全。（陳永康攝）

禤國全又表示，疫情讓很多導遊轉行，公司原有220名日本導遊，現只餘下40位，若未來生意恢復至疫情前一半，冀招聘多20至30名前線員工，又指為吸引求職者，公司首次實行導遊包薪制，日本導遊薪金可增至2.5萬元，領隊也會增至18,000元。

有參與招聘開放日、曾任領隊的求職者稱，疫下已轉行做文職，惟現時疫情已逐漸明朗，而東瀛遊又舉行大型招聘便前來應徵；亦有3年前已考獲領隊牌但一直未有機會入行的求職者稱，目前旅遊業逐漸復甦，希望趁年輕嘗試一下，亦認為包薪制可讓新入行者有較理想的起薪。

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責任編輯：黃小冰

聖誕節 日本 北海道 職位招聘 疫情 東瀛遊

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