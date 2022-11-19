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【強制檢測】44處納強檢　將軍澳維景灣畔、東涌海堤灣畔、青衣藍澄灣及鰂魚涌南豐新邨等上榜

社會 18:59 2022/11/19

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（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月13日至11月19日期間，曾身處44個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月20日或11月21日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 大埔運頭塘邨運亨樓
  • 天水圍天澤邨澤宇樓
  • 青衣長安邨安潮樓
  • 青衣長宏邨宏毅樓
  • 屯門湖景邨湖畔樓
  • 大埔富亨邨亨昌樓
  • 上水清河邨清照樓
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣
  • 屯門新屯門中心2座
  • 西灣河欣景花園4座
  • 粉嶺榮輝中心4座
  • 鑽石山宏景花園1座
  • 深井碧堤半島2座
  • 大埔太和邨愛和樓
  • 上水順欣花園4座
  • 大埔新興花園康誠閣
  • 粉嶺祥華邨祥樂樓
  • 荃灣麗城花園3期5座
  • 牛頭角安基苑基信閣
  • 將軍澳維景灣畔12座
  • 將軍澳維景灣畔 5 座
  • 荃灣麗城花園2期5座
  • 筲箕灣耀興道28號東盛苑
  • 牛池灣彩雲一邨白虹樓
  • 北角樂嘉中心1座
  • 北角金龍大廈B座
  • 粉嶺花都廣場6座
  • 大埔富雅花園3座
  • 黃大仙現崇山6A座
  • 青衣藍澄灣6座
  • 屯門龍門居14座
  • 天水圍天盛苑盛鼎閣
  • 荃灣荃威花園A座
  • 薄扶林翰林軒2座
  • 鰂魚涌英皇道898號華信花園
  • 鰂魚涌南豐新邨1座
  • 九龍城龍譽2A座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 葵涌浩景臺5及6座
  • 東涌海堤灣畔5座
  • 長沙灣海盈邨盈輝樓
  • 沙田水泉澳邨河泉樓
  • 東涌映灣園賞濤軒1座
  • 長沙灣凱樂苑凱葶閣

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責任編輯：黃小冰

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