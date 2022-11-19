【強制檢測】44處納強檢　將軍澳維景灣畔、東涌海堤灣畔、青衣藍澄灣及鰂魚涌南豐新邨等上榜

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政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月13日至11月19日期間，曾身處44個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月20日或11月21日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

大埔運頭塘邨運亨樓

天水圍天澤邨澤宇樓

青衣長安邨安潮樓

青衣長宏邨宏毅樓

屯門湖景邨湖畔樓

大埔富亨邨亨昌樓

上水清河邨清照樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

屯門新屯門中心2座

西灣河欣景花園4座

粉嶺榮輝中心4座

鑽石山宏景花園1座

深井碧堤半島2座

大埔太和邨愛和樓

上水順欣花園4座

大埔新興花園康誠閣

粉嶺祥華邨祥樂樓

荃灣麗城花園3期5座

牛頭角安基苑基信閣

將軍澳維景灣畔12座

將軍澳維景灣畔 5 座

荃灣麗城花園2期5座

筲箕灣耀興道28號東盛苑

牛池灣彩雲一邨白虹樓

北角樂嘉中心1座

北角金龍大廈B座

粉嶺花都廣場6座

大埔富雅花園3座

黃大仙現崇山6A座

青衣藍澄灣6座

屯門龍門居14座

天水圍天盛苑盛鼎閣

荃灣荃威花園A座

薄扶林翰林軒2座

鰂魚涌英皇道898號華信花園

鰂魚涌南豐新邨1座

九龍城龍譽2A座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

葵涌浩景臺5及6座

東涌海堤灣畔5座

長沙灣海盈邨盈輝樓

沙田水泉澳邨河泉樓

東涌映灣園賞濤軒1座

長沙灣凱樂苑凱葶閣

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責任編輯：黃小冰