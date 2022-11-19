【強制檢測】44處納強檢 將軍澳維景灣畔、東涌海堤灣畔、青衣藍澄灣及鰂魚涌南豐新邨等上榜
社會 18:59 2022/11/19
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月13日至11月19日期間，曾身處44個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月20日或11月21日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 大埔運頭塘邨運亨樓
- 天水圍天澤邨澤宇樓
- 青衣長安邨安潮樓
- 青衣長宏邨宏毅樓
- 屯門湖景邨湖畔樓
- 大埔富亨邨亨昌樓
- 上水清河邨清照樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
- 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣
- 屯門新屯門中心2座
- 西灣河欣景花園4座
- 粉嶺榮輝中心4座
- 鑽石山宏景花園1座
- 深井碧堤半島2座
- 大埔太和邨愛和樓
- 上水順欣花園4座
- 大埔新興花園康誠閣
- 粉嶺祥華邨祥樂樓
- 荃灣麗城花園3期5座
- 牛頭角安基苑基信閣
- 將軍澳維景灣畔12座
- 將軍澳維景灣畔 5 座
- 荃灣麗城花園2期5座
- 筲箕灣耀興道28號東盛苑
- 牛池灣彩雲一邨白虹樓
- 北角樂嘉中心1座
- 北角金龍大廈B座
- 粉嶺花都廣場6座
- 大埔富雅花園3座
- 黃大仙現崇山6A座
- 青衣藍澄灣6座
- 屯門龍門居14座
- 天水圍天盛苑盛鼎閣
- 荃灣荃威花園A座
- 薄扶林翰林軒2座
- 鰂魚涌英皇道898號華信花園
- 鰂魚涌南豐新邨1座
- 九龍城龍譽2A座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 葵涌浩景臺5及6座
- 東涌海堤灣畔5座
- 長沙灣海盈邨盈輝樓
- 沙田水泉澳邨河泉樓
- 東涌映灣園賞濤軒1座
- 長沙灣凱樂苑凱葶閣
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：黃小冰