▲ （陳慧安 攝）

TVB55周年的《萬千星輝賀台慶》在今晚（11月19日）於TVB電視城舉行，馬國明（馬明）與湯洛雯牽手齊行地氈進場。

靚湯稱情侶拖手行紅地氈是好正常，她並指自己比之前瘦，馬明就大讚女友很犀利。

問到是否為穿婚紗而準備，靚湯則笑指減肥是女人的終身事業，之前疫情在家真的肥少不少，花半年就減了15磅。靚湯續說：「我現時就保持做運動，吃少了糖，晚上胃口不是太好就吃兩隻雞蛋便算。」馬明覺得肥瘦也沒有所謂，最重要是健康。

靚湯指自己吃得少也會影響到馬明，馬明也覺得這樣就很難煮食物，索性也吃少、吃得清，自己最近也多踢足球就會變得清減不少。

【萬千星輝賀台慶】馬國明湯洛雯十字緊扣入場 承認有計劃明年結婚

▲ （陳慧安 攝）

承認有結婚計劃

另外，馬明指搬運公司曝光其愛巢也屬小事，對方也傳訊息向他說不好意思，對方也只不過是小粉絲的心情，並已刪除相片。

至於結婚計劃，靚湯指覺得不要答得太多，馬明回答說：「在適當時間會公佈。」靚湯即搶著說：「佢都要問過我先，哈哈！」

馬明補充承認的確有明年結婚的想法：「諗法係真嘅，一直有，但好多嘢未plan好，唔係好想宣布啲乜嘢。」他指沒有感到壓力，希望待計劃完成後才公布。

記者：游艾維、陳曉柔

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