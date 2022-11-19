  • 24°C
香港時間 : 20221119日 (週六) 21:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬千星輝賀台慶】馬國明湯洛雯十指緊扣入場　承認有計劃明年結婚

娛樂 20:01 2022/11/19

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

（陳慧安 攝）

TVB55周年的《萬千星輝賀台慶》在今晚（11月19日）於TVB電視城舉行，馬國明（馬明）與湯洛雯十指緊扣齊行地氈進場。

靚湯稱情侶拖手行紅地氈是好正常，她並指自己比之前瘦，馬明就大讚女友很犀利。

問到是否為穿婚紗而準備，靚湯則笑指減肥是女人的終身事業，之前疫情在家真的肥少不少，花半年就減了15磅。靚湯續說：「我現時就保持做運動，吃少了糖，晚上胃口不是太好就吃兩隻雞蛋便算。」馬明覺得肥瘦也沒有所謂，最重要是健康。

靚湯指自己吃得少也會影響到馬明，馬明也覺得這樣就很難煮食物，索性也吃少、吃得清，自己最近也多踢足球就會變得清減不少。

【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】

（陳慧安 攝）

承認有結婚計劃

另外，馬明指搬運公司曝光其愛巢也屬小事，對方也傳訊息向他說不好意思，對方也只不過是小粉絲的心情，並已刪除相片。

至於結婚計劃，靚湯指覺得不要答得太多，馬明回答說：「在適當時間會公佈。」靚湯即搶著說：「佢都要問過我先，哈哈！」

馬明補充承認的確有明年結婚的想法：「諗法係真嘅，一直有，但好多嘢未plan好，唔係好想宣布啲乜嘢。」他指沒有感到壓力，希望待計劃完成後才公布。

記者：游艾維、陳曉柔

最新影片推介：

相關文章

【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
今日 19:46
【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
【TVB節目巡禮】胡定欣+譚俊彥企C位　李偉健策劃漫畫牆記載TVB經典人物
15:29 2022/11/11
【TVB節目巡禮】胡定欣+譚俊彥企C位　李偉健策劃漫畫牆記載TVB經典人物
【TVB節目巡禮】花旦鬥性感趙希洛大解放　蔡思貝谷盡事線陳自瑤曬腿
15:31 2022/11/11
【TVB節目巡禮】花旦鬥性感趙希洛大解放　蔡思貝谷盡事線陳自瑤曬腿
【湯馬戀】與湯洛雯同居愛巢內貌+私人物品遭曝光　搬運公司被斥侵私隱馬國明大方回應
11:15 2022/11/17
【湯馬戀】與湯洛雯同居愛巢內貌+私人物品遭曝光　搬運公司被斥侵私隱馬國明大方回應
【忽然心動】湯洛雯首拍愛情電影感滿足　馬志威演渣男現實欠缺情趣
17:44 2022/11/11
【忽然心動】湯洛雯首拍愛情電影感滿足　馬志威演渣男現實欠缺情趣

你可能感興趣

【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
今日 19:46
【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
【TVB節目巡禮】胡定欣+譚俊彥企C位　李偉健策劃漫畫牆記載TVB經典人物
15:29 2022/11/11
【TVB節目巡禮】胡定欣+譚俊彥企C位　李偉健策劃漫畫牆記載TVB經典人物
【TVB節目巡禮】花旦鬥性感趙希洛大解放　蔡思貝谷盡事線陳自瑤曬腿
15:31 2022/11/11
【TVB節目巡禮】花旦鬥性感趙希洛大解放　蔡思貝谷盡事線陳自瑤曬腿
綜藝節目 TVB 湯洛雯 馬國明

最高瀏覽

【暖男爸爸】家庭聚餐被途人偷拍　天王郭富城霸氣保護妻女
今日 11:29
【暖男爸爸】家庭聚餐被途人偷拍　天王郭富城霸氣保護妻女
【提早整形】帶9歲女割雙眼皮捱轟　媽媽童年陰影作祟︰愈早整愈好
13:37 2022/11/18
【提早整形】帶9歲女割雙眼皮捱轟　媽媽童年陰影作祟︰愈早整愈好
【正義迴廊】自稱劇組人員指演員被逼露點演出　參演女藝人發文講真相
今日 10:44
【正義迴廊】自稱劇組人員指演員被逼露點演出　參演女藝人發文講真相