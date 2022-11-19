【萬千星輝賀台慶】樊亦敏穿透視裝上陣　騷弗爆身段率眾女藝人勁舞【多圖】

TVB55周年的《萬千星輝賀台慶》在今晚（11月19日）於TVB電視城舉行，第4部份演出《Beauty & the Beat》由樊亦敏率領一眾TVB男女藝員跳勁舞，激減40磅的「三太」樊亦敏身穿黑色透視裝狀態大勇，一出場便令場內歡呼聲不斷！

勁舞展活力

樊亦敏所率領女藝人包括關楓馨、何泳芍、胡美貽、‎陳若思、‎廖慧儀、劉溫馨、黃嘉雯、王喜慧、梁敏巧、黃婉恩、賴彥妤、麥皓兒、梁允瑜、莊思明等一眾港姐出身的師妹。

眾師妹穿藍色比堅尼配白色短褲，全擁美好身段，齊跳勁舞相當養眼。

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樊亦敏穿透視裝

站在第一排中間的樊亦敏領舞，身穿黑色透視盡展其瘦身成果，絕對不被一眾年輕小花比下去。

樊亦敏過往接受TOPick專訪時分享減肥心得，她認為先要了解自己身體狀況：「首先你將健康放在第幾位？某些人寧願用錢打牌，也不會用來做檢查，自覺跟一兩個方法減肥便可，但其實健康是長線投資。」

▲ （陳慧安 攝）

同時，她指減肥也有季節性之分：「冬天和夏天的減肥不一樣，譬如夏天時我偏熱，可以食西芹等寒淙食物減肥，但冬天時身子屬寒，若再吃西芹和飲綠荼，難以瘦之餘反而會肥胖，那些是『虛肥』，積聚太多氣而水腫。」

此外樊亦敏認為「飯氣」很重要，減磅期間也至少要吃半碗飯：「吃適量的飯是需要，如果靠不吃飯來減肥，人會老得很快。因為有能量才可燃燒脂肪，加上中國人經常說血氣要好，你無米氣是不可以，尤其冬天傷到元氣會很差。」

記者：游艾維、陳曉柔

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