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【萬千星輝賀台慶】何沛珈奪香港小姐再競選冠軍 　李芷晴陳懿德分奪亞季

娛樂 22:17 2022/11/19

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《香港小姐再競選》

《香港小姐再競選》在TVB 55周年的《萬千星輝賀台慶》內揭曉三甲，由蔡國威、黃建東任主持，《聲夢傳奇2》三甲任暟晴（Jasmine）、亞軍黃洛妍（Janees）、趙紫諾（Sabrina）唱歌揭開序幕，也有《全城一叮》冠軍林子超、孖八作演出。

最終由何沛珈（Roxanne）奪冠，李芷晴（Stephanie）、陳懿德（Rachel）分奪亞軍與季軍。

何沛珈奪冠 

早前《香港小姐再競選》已奪得「更上鏡小姐」的何沛珈成功奪冠，並獲陳秀珠頒獎。

何沛珈在泳裝環節被陳山聰問有何原因可以比李嘉欣優勝，她指自己像劇集般令大家開心、拍劇集令大家日久生情、勇敢參加《香港小姐再競選》已是很美麗。 

Roxanne在公佈賽果前獲藝人看好，陳豪指她在未被問問題已知道要答甚麼，黃智雯覺得她很自然，靚湯也選與自己相同英文名的Roxanne。

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Roxanne前名為何孟珊，於2020年參加香港小姐入行，年競選以「逆市筍工」作招徠，以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物等形容吸引佳麗，加上疫情爆發，原本為白衣天使的Roxanne辭去護士一職，毅然參選港姐。

她在決賽中未能正確答出TVB電視台標誌的顏色和胰臟英文的問題，最終五強止步，但獲TVB賞識簽約成為旗下藝員，留低發展演藝事業，而入行後她機會不絕。

李芷晴為參賽修身

亞軍李芷晴早前奪最佳進步獎，在《香港小姐再競選》播出後，她在個人IG中講到為參賽修身：「所以決定參選之後知道自己比當年肥左（咗）唔少，即刻好努力控制飲食，戒澱粉質，淨係食西柚、肉同菜，用短短一個月時間減咗十幾磅，回復最佳狀態迎戰💪🏻公司同事見到我都話我真係瘦咗好多，大家都知道我平時真係好為食好難忍口，但係見到有成果我都好開心🙈」。

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陳懿德奪季軍 

季軍陳懿德在泳裝環節被蕭正楠問黃翠如最大的缺點，她指翠如已不在market內、廚藝不佳、太完美令其他女士追不上。 

Rachel才藝多多，本身擁有聲樂八級實力的她，中學時期已在伍樂城的音樂學校學唱流行歌。她在剛舉行的《香港小姐再競選》中表演腹語，除與拍檔「癲癲」對答搞笑，還輪流獻唱，在多位佳麗中近乎最特別的演出。

Rachel積極在幕前展示才藝，今年10月參加才藝比拼節目《全城一叮》，她穿着吹氣肥妹裝獻唱鄭欣宜的《女神》一曲，然後脫下肥妹裝，穿上紅色低胸裙大騷纖瘦身段，更獲評判伍詠薇大讚可愛，是一個開朗的女生。

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記者：游艾維、陳曉柔

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