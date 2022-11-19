【泰國4日3夜拜神團訪港】近50團友返酒店食飯盒　趕不及「團進團出」新安排

▲ 泰國4日3夜拜神團訪港，近50團友返酒店食飯盒。林宇翔攝

疫情下首個訪港大型旅行團今日傍晚由泰國抵港，一行48名團友由吉安旅運接待，來港4日3夜，主要是來港拜神。雖然港府昨晚公布入境旅行團「團進團出」新安排即時生效，但旅行社為免倉卒更改行程，即使新措施容許「黃碼」期間可到符合防疫要求的餐廳食飯，但最後決定維持原先安排，這幾天都在行程之間返回酒店房間食外賣飯盒。今午抵港的泰國團友均表示無法出外體驗香港的美食餐廳感到可惜。而當地組團社負責人稱，早已向團友解釋，他們主要來港拜神及還神，所以都接受安排。

由吉安旅運接待的訪港泰國團，傍晚步出機場。吉安旅運董事總經理黃志偉表示，4日3夜旅行團今日抵港後，入住尖沙咀金域假日酒店，晚上已安排回酒店房間食飯盒。第二日會去淺水灣、紅磡觀音廟、昂坪360等，期間亦會返回酒店房間用餐。第三日自由活動，不過由於他們不是按照「團進團出」方式，因此仍未能到餐廳食飯，要返酒店房間用膳。至第4日解除黃碼後，團友當天可以到酒樓吃點心，之後到黃大仙祠、天后廟、北帝廟和關帝廟，並且到廣東道購物。

泰國組團社負責人Jume亦隨團來港，她表示，由於組團時已知本港當時仍未放寬檢疫安排，早已向團友說明抵港首3天「黃碼」不能在餐廳食飯，不過今團主要是來港拜神及還神，雖然可惜無法到餐廳吃飯，都表示接受。

旅議會為團友準備了「防疫包」，有口罩及酒精搓手液等防疫物資。旅議會總幹事楊淑芬表示，昨日已詢問旅行社是否要「特事特辦」盡快為今日抵港泰國團安排登記，以便「團進團出」，但旅行社為免臨急更改，決定今日及明日另一個泰國團，同樣不以「團進團出」方式，因此黃碼返酒店房間食飯。不過她說，旅行團已受惠於港府將入境旅行團縮減至抵港在機場只需做1次核酸檢測，行程上較方便。她說暫未有旅行團登記「團進團出」，相信稍後陸續有來。

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責任編輯 吳雋妍