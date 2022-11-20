【形跡可疑】過期學牌電單車男遇截查加速逃走　企圖跳車逃走失敗犯5罪被捕

▲ 過期學牌電單車男遇截查加速逃走，企圖跳車逃走失敗犯5罪被捕。（警方提供）

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員今日（20日）凌晨於青葵公路設置路障期間，發現一輛電單車形跡可疑，人員指示該電單車司機停下，惟其沒有按人員指示，並加速逃走。

人員其後於青衣西北交匯處近行政大樓的支路發現涉案電單車。車上一名50歲姓陳男司機企圖跳車逃走，唯被趕至的人員制服。人員亦在地上發現一小包懷疑屬於該名男子的「冰毒」。

初步調查顯示，該名男司機持過期學習駕駛執照，亦未能通過口腔液快速測試。另外，人員發現該輛電單車為失車。

該名男子涉嫌「擅自取去交通工具」、「藏毒」、「未能提供血液樣本作毒品測試」、「無牌駕駛」、「危險駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，現正被扣留調查。

案件交由葵青警區刑事調查隊第三隊跟進。

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責任編輯：李榮忠