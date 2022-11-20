【防疫影響】江玉歡：長期蒙面2歲童患語言障礙增　很多幼童需要言語治療師治療

▲ 江玉歡指防疫措施應不防礙市民生活，以免造成不公。（江玉歡專頁圖片）

相較鄰國或地區如泰國已全面復常，本港入境檢疫仍實施「0+3」政策，選委界議員江玉歡強調，防疫措施應以不防礙市民生活為基礎，以免對部分市民造成不公。她又關注市民反映，很多兩歲幼童因在人人也長期蒙面的情況下，語言患上很大障礙，很多幼童也出現言語問題，需要言語治療師的治療。

江玉歡在社交平台專頁發文指，昨天走在街上，人頭湧湧，擦身而過的或排隊等候檢測時發覺多了不少內地遊客。在尖沙咀海運附近或中環娛樂行過路處，人流可謂不減當年，質疑這個情況與政府描述的「緊急」情況有差異。

她補充，醫務衞生局局長盧寵茂在施政報告致謝動議辯論中，提到政府的防疫措施是以不防礙經濟活動為前提，但她認為應以不防礙市民生活為基礎。祇要從民出發，才不會做成對某部份市民不公，擾亂他們原來既有的正常生活。

針對在餐飲處所設特定區域給黃碼人士用餐的議題上，江認為若能劃出區域給黃碼人士，為什麼不能劃出區域給未有打針人士，「這莫非又是關顧經濟活動而忽視政策對某部分人的公平性？」疫情三年，多少也增加了社會的不公，政府在制定防疫政策上，必須做到公平，否則祇會令社公不公帶出的不和諧擴大。

她又指出，早兩天收到市民反映，說很多兩歲幼童因在人人也長期蒙面的情況下，語言患上很大障礙，很多幼童也出現言語問題，需要言語治療師的治療，市場上言語治療師又不夠，費用也高昂，普通家庭難以應付。

亦有市民投訴防疫帶來環境汚染，江批評政府每天在說增加環保意識之餘，沒有檢視疫情三年，每天的口罩和即用餐具是否對廢物量有所增加，影響環境的程度。

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責任編輯：陳麗娜