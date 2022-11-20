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【公益金百萬行】疫情下首度復辦實體步行籌款　今早首踏將軍澳跨灣大橋

社會 10:59 2022/11/20

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疫情下首度復辦實體步行籌款，今早首踏將軍澳跨灣大橋。（黃健輝攝）

受疫情影響公益金百萬行連續兩年移師線上舉行，今年終於在疫情下首度復辦實體步行籌款，今早（20日）在即將啟用的將軍澳跨灣連接路舉行，政務司司長陳國基擔任主禮嘉賓、運輸及物流局長林世雄、運輸署長羅淑佩等人主持開步禮。

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參加活動的1.5萬名市民可以在將軍澳跨灣大橋及將藍隧道正式通車前踏足新幹道，亦是全港首條同時有行車道、單車徑及行人路的海上高架橋，整個路程大約6公里，全程需時約1.5小時。

超過200支隊伍、近1.5萬人早上8時起，分批在將軍澳寶邑路及寶順路交界處出發，步行至將軍澳跨灣連接路，再沿路折返至近唐賢街附近。起步前，他們需要掃安心出行、須持「藍碼」和疫苗通行證、填寫健康申報表，並出示當日的快測陰性證明，活動期間要全程戴口罩、不准飲食。

不少參加市民對百萬行復辦感到興奮。

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責任編輯：李榮忠

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公益金百萬行 疫情 單車 政務司 運輸 將軍澳

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