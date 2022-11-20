【萬千星輝賀台慶】73歲顏國樑患聲帶鱗狀細胞癌　「陳積」樂觀接受化療：盡快開工賺錢養病

▲ 「陳積」顏國樑與「順嫂」梁葆貞昨晚現身《萬千星輝賀台慶2022》。

現年73歲的甘草演員顏國樑昨晚（11月19日）現身《萬千星輝賀台慶2022》，自2008年後離巢後，相隔十多年重返娘家。

人稱「陳積」或「積少」的顏國樑，昨晚與「順嫂」梁葆貞驚喜亮相大台盛宴，二人在經典劇集《香港81》合作，勾起不少港人的集體回憶。

▲ 「陳積」顏國樑與「順嫂」梁葆貞相隔十多年重返娘家。（陳慧安 攝）

確診聲帶鱗狀細胞癌

顏國樑騷後接受訪問時，透露自己早前患上聲帶鱗狀細胞癌，因病情影響無法發出低音，聲帶與以前完全不同：「由於低音聲帶被腫瘤壓住，所以依家得尖音同中音。上星期覆診，腫瘤科話幾好，穩陣起見要做多兩次化療。精神方面不錯，只係把聲尖同埋頭髮釋疏咗。」

他表示目前進度良好，已4度接受化療和免疫治療，還有兩次化療需要進行。不過化療就令其頭髮脫落，戴上帽子的他更向傳媒展示狀況。樂觀的他自嘲聲線似「曾總」曾志偉，又扮Bee Gees唱歌，精神狀況不俗。

由於聲沙顏國樑向中西醫求助，可惜一個月也沒好轉，他想轉介耳鼻喉科之際，才發現是癌症。

原本9月要開工、有兩部戲在手，只好暫時擱置：「有一至兩部戲準備開，男一嚟嘅，編好咗9月份準備開工點知，咁不如依家睇咗醫生搞掂咗佢，唔好拍拍吓嚟料就麻煩，於是睇醫生就發現，一check就整個cancer畀我嘆。」他透露治療費用昂貴，一針已差不多4萬元，笑言要盡快開工賺錢養病。

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返港飲孫新抱茶

而「順嫂」梁葆貞則表示自《餐餐有宋家》後就沒有再返大台，眨眼已時隔十多年。移居加拿大的她指今次因為家中有喜事，才提早回港：「屋企有大喜事娶孫新抱辦喜事，我係最高掌門人。其實我開頭都唔想返來，因為幾十歲唔想個老樣畀大家見到，離開TVB就70歲，依家都85歲，精神不錯。」

她自言已沒有戲癮，又指記性愈來愈差，自嘲可能是老人癡呆初期：「所以頭先段戲我好驚，好怕記唔到對白，我又冇做過直播，幸好頭先都過關。」

記者：游艾維、陳曉柔

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