【無理放租】港女招室友$8000出租紅磡一房　列4大條件要求做家務禁旅行

▲ 有港女以$8000出租紅磡一房招室友，但列出4大條件，包括做家務和禁止短期內旅行。

不少單身港人租樓為省錢，會招室友夾租，但要找到生活習慣相近的室友絕不容易。最近一名居於紅磡約300呎單位的港女欲以每月8,000元出租其中1房，不包水電煤，並列出對租客的4大要求，當中包括一起承擔家務、短期內亦不會離港旅行，被網民批評條件苛刻。

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有網民日前在facebook群組「在租屋｜荀盤｜免佣｜放租谷中」表示代女性朋友發文，希望出租1間房，客廳共用。帖文顯示該單位於紅磡恆山閣，新裝修，浴室乾濕分離，出租的臥室有房門。而屋內有齊雪櫃、電磁爐、煤氣爐、熱水器、冷氣機和WiFi等。帖文又提及，附近交通便利，只需步行約5分鐘即抵達港鐵何文田站，亦有巴士前往港島區，步行約3分鐘便可到達巴士站。

▲ 有網民代女友人放租1房，並列出4大條件。（fb群組「在租屋｜荀盤｜免佣｜放租谷中」圖片）

有意租客需支付月租8,000元，未計水電煤，但列明「好租客可議價」。帖文同時列出4大條件，包括租客必須為女生、有穩定工作且「短期內唔會出國或外遊旅行」、凡事願意與室友溝通，並願意承擔部分家務；而且家中有養貓，抗拒寵物或對寵物毛髮過敏者免問。

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網民嘲︰貼錢做外傭

相關帖文其後被轉載至其他群組及連登討論區，引起網民熱議。不少網民認為條件苛刻，重點連「外遊都唔俾」、「平幾千蚊但係細一半，仲要幫人做家務同幫人養貓」，猶如「貼錢做賓賓」，而且附近類型單位只需約1.2萬，不如自己租整個單位更化算。

不過，另有網民認為港女一早清楚列明條件，能接受才商議並無不妥，減低合租後出現分歧機會，「一齊住要分擔家務係必然」。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳