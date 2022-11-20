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【交通意外】西九龍快速公路私家車失事撞壆　連翻最少5筋斗橫越3行車線才停下

社會 11:44 2022/11/20

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涉事私家車車頭嚴重損毀，車身零件散落路上，車頂嚴重凹陷，幸司機輕傷自行步出車箱。（網上圖片）

西九龍快速公路昨晚（19日）有私家車高速行駛期間，突然失事撞向右邊路壆，衝力太大之下，連翻最少5個筋斗、橫越3條行車線才停下，25歲男司機僅手腳擦損輕傷，由救護車送往廣華醫院治理；事件中波及一輛私家車，幸司機無礙，在場協助警方調查。

警方昨晚約6時許接報，指一輛私家車沿西九龍快速公路往尖沙咀方向駛，期間突然失控猛烈撞向右邊路壆，橫越3條行車線停下，其間波及另一輛私家車。

案發時驚險一幕：

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網上流傳的車cam影片，顯示涉事的白色私家車當時在最右的快線行駛，駛至V Walk商場對出時，撞向右面路壆致車輛凌空並失控，在7秒內連打最少5個筋斗，橫跨3條行車線，最後在慢線四輪著地，橫置在路中。涉事私家車飛越到慢線時，有2輛私家車在附近，其中一輛較近，幸及時剎車只有輕微碰撞，其後駛前停下，其他車輛則紛紛閃避，過程驚險萬分。

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記者：陳麗娜

 

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