【國歌風波】陳國基對欖球賽連番出錯感不可思議　將去信要求徹查

▲ 陳國基對欖球賽連番出錯感不可思議，將去信要求徹查。（黃健輝攝）

繼亞洲七人欖球系列賽南韓站播錯國歌事件，有網民發現，YouTube欖球頻道RugbyPass，本月10日發布的世界盃欖球賽終極復活賽香港對葡萄牙賽事精華片段中，在賽前播奏中國國歌《義勇軍進行曲》是，左下角字幕卻顯示「 NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG」（香港國歌）為「GLORY TO HONG KONG」（《願榮光歸香港》）。《義勇軍進行曲》的英文名稱是「March of the Volunteers」（詳情即看【下一頁】）。

政務司司長陳國基今日（20日）出席百萬行活動後主動回應事件，指欖球世界盃賽事片段內中國國歌名稱出錯的事件接連發生，認為是不可思議，對他們的解釋是不可置信，特區政府感到不滿，並會嚴肅處理事件，將去信世界欖球總會和亞洲欖球總會表達強烈不滿，要求對方徹查並作出交代。

會接連發生是不可思議，對於這些解釋是不可置信，對於如此有經驗的主辦單位，能讓這些事發生是不可理解，所以我們會嚴肅處理此事。

陳國基指政府亦會要求香港欖球總會制訂好處理方法，清晰向賽事主辦方提交國歌、國旗和相關的表述，確保同類事件不再發生。同時，亦要求本港警方深入調查事件，檢視是否涉及刑事成分，特區政府會繼續跟進。

至於香港欖球總會方面，我們會強烈要求他們制訂好日後方法，如何令國歌、國旗，甚至有關國歌、國旗的一個表述都要很清晰、清楚交予主辦單位，不可以有相同事件發生。

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責任編輯：李榮忠