【國歌風波】陳國基對欖球賽連番出錯感不可思議　將去信要求徹查

▲ 陳國基對欖球賽連番出錯感不可思議,將去信要求徹查。(黃健輝攝)

繼亞洲七人欖球系列賽南韓站播錯國歌事件,有網民發現,YouTube欖球頻道RugbyPass,本月10日發布的世界盃欖球賽終極復活賽香港對葡萄牙賽事精華片段中,在賽前播奏中國國歌《義勇軍進行曲》是,左下角字幕卻顯示「 NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG」(香港國歌)為「GLORY TO HONG KONG」(《願榮光歸香港》)。《義勇軍進行曲》的英文名稱是「March of the Volunteers」(詳情即看【下一頁】)。

政務司司長陳國基今日(20日)出席百萬行活動後主動回應事件,指欖球世界盃賽事片段內中國國歌名稱出錯的事件接連發生,認為是不可思議,對他們的解釋是不可置信,特區政府感到不滿,並會嚴肅處理事件,將去信世界欖球總會和亞洲欖球總會表達強烈不滿,要求對方徹查並作出交代。

會接連發生是不可思議,對於這些解釋是不可置信,對於如此有經驗的主辦單位,能讓這些事發生是不可理解,所以我們會嚴肅處理此事。

陳國基指政府亦會要求香港欖球總會制訂好處理方法,清晰向賽事主辦方提交國歌、國旗和相關的表述,確保同類事件不再發生。同時,亦要求本港警方深入調查事件,檢視是否涉及刑事成分,特區政府會繼續跟進。

至於香港欖球總會方面,我們會強烈要求他們制訂好日後方法,如何令國歌、國旗,甚至有關國歌、國旗的一個表述都要很清晰、清楚交予主辦單位,不可以有相同事件發生。

責任編輯:李榮忠