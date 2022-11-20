【醫學奇蹟】孕婦胎盤剝離緊急開刀噴出「黑血」　BB大難不死醫生嘆力量渺小

▲ 孕婦胎盤剝離緊急開刀噴出「黑血」，幸好母子平安。

母親的偉大難以言喻。一名孕婦因胎盤早期剝離而需緊急開刀，手術過程大出血，更噴出「黑血」。醫生心知不妙，並指這情況下嬰兒很快便會夭折。可是最後竟母子平安，嬰兒奇蹟生還。醫生事後不禁大嘆他們的力量真的很渺小，事件亦引起網民熱議。

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日前，台灣醫生施景中於其個人facebook上以「天佑」為題，分享了一則病例。施醫生指事發當天有兩位孕婦出現「半夜多量出血」的情況，而且兩名孕婦的胎兒心跳亦開始減弱，情況嚴重，需要緊急接受開刀。

施醫生為其中一位孕婦進行手術時，便大感孕婦「面容有異」，結果發現孕婦出現嚴重「胎盤早期剝離」。施醫生表示，「手術刀一劃下去，子宮的積血壓力太高，（血）像噴泉一樣噴到一旁幫忙的女醫師臉上」。

▲ 孕婦出現嚴重「胎盤早期剝離」，手術中大出血。（facebook@JinChung Chih）

醫生心感不妙，因為他知道這並不是常見的現象。孕婦身上噴出的血並不是血水，而是「接近原汁的黑血」。而且更不斷流出，就如「挖破的高壓石油管線」。他更想起以往的經驗指這種情況下出生的嬰兒一般都是「蒼白軟癱」，有些更會夭折。

醫生︰BB從爛胎盤撐過來

可是，當施醫生取出嬰兒後，嬰兒竟馬上放聲大哭。他形容「連後來分娩的胎盤都是爛爛的」，更大感「真不知道這寶寶怎麼有辦法撐過來」。

▲ 孕婦出現嚴重「胎盤早期剝離」，手術中大出血。 （facebook@JinChung Chih）

施醫生事後再到病房中探望該孕婦時，得知她的狀態不俗，雖嬰兒現需留於深切治療病房（ICU）留醫，但總可謂母子平安。孕婦亦大嘆「這是老天特別照顧生下來的小孩」。施醫生大感認同，更指出明白總有人取嬰兒名為「天佑」、「天保」，「天賜」等，因為

相對於老天（或大自然的力量），我們醫生的角色真的太渺小了。

事件一經網上流傳，感動人心的故事引起網民的熱議：

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責任編輯：羅嘉欣