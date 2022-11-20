【學海無涯】43歲廖碧兒碩士畢業戴四方帽似少女　答謝Mr. G疑公開戀情？

▲ 廖碧兒碩士畢業戴四方帽行禮，凍齡似少女不像真實年齡。

廖碧兒一向好學不倦，就算經營自家品牌紅酒10多年，依然繼續進修紅酒知識。早前更重返校園完成工商管理學碩士課程，為其紅酒生意增加新的管理知識。近日她終於正式畢業，並回到University of British Columbia（加拿大卑詩大學）出席畢業禮。

今日（11月20日）廖碧兒將畢業相片放到社交平台與眾同樂，相中見她穿著畢業袍、戴上四方帽，手捧兩大束鮮花在校園裡留影，保養得宜的她似足剛畢業的少女一樣，笑得燦爛迷人，現年43歲的她完全看不出真實年齡。廖碧兒父母亦有出席，見證女兒的重要時刻。

她以英文留言寫道：

這是一段相當長的旅程……但我做到了！ 🎓 你知道你是誰……

支持我的人，挑戰我的人……

如果沒有愛情、生活和偶然事件的平衡，我就不會成為今天的我。

我知道還有很多東西要學習、生活和體驗，但我很感激Mr. G賜予我的一切。每件事都有一個原因，我盡量不再質疑人生中遇到的困難，而是充分欣賞已經發生、正在發生和將要發生的一切。🙏🏻 等不及要一起繼續這段旅程了……🫶🏻

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緋聞不斷

她在帖文中刻意答謝Mr. G，即令網民想到是否有新戀情要公開，不過Mr. G其實是God（上帝）的意思。

廖碧兒的感情生活向來備受關注，入行以來緋聞及戀情不絕。有傳與劉愷威拍拖，嫌對方不夠富有、沒前途而分手，她事後在訪談節目《天下第一friend 2》中承認二人因拍劇日久生情。其後與陳豪因合作拍劇《心花放》發展成戀人，不過之後有傳因搭上李澤楷表弟林忠豪而與陳豪結束6年戀情。

其後戀上被指身家億萬富二代盧啟賢（Calvin），有指男方曾跟泰國電訊商千金Nina拍拖7年，廖碧兒一度以為自己是小三，宣稱「分手」。

不過，後來廖碧兒被指跟Calvin發展地下情，曾在社交平台大晒收到99朵玫瑰相片，被發現在五星級酒店食飯慶祝情人節。當時亦盛傳二人於2021年結婚，不過之後男方將她降呢為「好友」，又跟女兒稱呼她為「Auntie」，及後廖碧兒自爆身邊很多追求者反擊，似以行動證明兩人已經結束。

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