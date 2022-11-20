【鄭伊健演唱會】蒙嘉慧返港紅館捧場　伊健感觸向恩師羅文致敬

▲ 伊和和雲浩影合唱。

鄭伊健相隔3年再踏紅館舞台，一連9場《HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022》昨晚（19日） 開鑼，太太蒙嘉慧（Yoyo）在日本特地回港，並與伊健父親觀眾席，在場揮動應援燈牌如小Fans，全場十分投入。

伊健首次在紅館開三面台，以流動電影的概念呈現，舞台上巨型幕牆，甫開場，展示戰火蔓延畫面， 以聖詩《O Come, All Ye Faithful》揭開序幕。

伊健升上舞台， 一連唱出《回憶裡沒有冬季》、《一個為你甘去蹈火海的人》、《我願你知道》、《無人地帶》和《蒸發眼淚》等歌曲，伊健在一片廢墟中唱出《直至消失天與地》和《不要哭了》。第二部份以《野森林》、《天煞孤星》、《風雲義》、《友情歲月》和《甘心替代你》等經典電影歌延續氣氛，他更升上三層樓高的平台，邊跳邊唱，觀眾大表讚嘆。

第三部份伊健的音樂好拍檔陳光榮以結他伴奏，與三年前在紅館演唱會組成的「Cup Noodle」台上Jam歌，並加入小師妹雲浩影(Cloud)和朱雋言合唱。

他說：「好開心再次踏上紅館，開今次紅館騷艱難了。好多東西都變了，以前我會見到你們的笑容，今日見到你們裏面的笑容。」談到世界變了很多，以前好容易得到的也變得困難，例如BBQ，不過開騷前剛巧放寬，伊健說：「完騷後北潭涌見！」全場起哄。

Cloud首次踏上紅館表演，水準穩定，伊健不時向她點頭給信心，二人合唱《心照》、《一對對》和充滿聖誕氣氛的《夜還未深》，全場一片星海，非常浪漫。接着《感激我遇見》前奏響起，全場尖叫，就算伊健降落後台，觀眾仍然大合唱，場面動人。

▲ 師弟妹合唱。

伊健換衫後再出場，演唱《發現》、《同一秒》和《一生愛你一個》後，接著連串勁歌熱舞，《極速》和《全城效應》等。然後伊健深情演唱《仍能情深愛上》、《動地驚天愛戀過》和《吻感》等，Encore環節，伊健以《數碼暴龍》主題曲《自動勝利Let’s Fight》帶動全場氣氛，然後唱出新歌《遇怪魔我識得變大個》。

伊健表示特別選唱已故師傅羅文的《前程錦繡》致敬，唱《只會因你唱》時，坐在台上道具車旁望著全場觀眾，一時感觸眼紅紅，觀眾掌聲回應他以示支持。最後伊健揚言特別挑選節奏輕快的《打開你未來》和《Stonger》謝幕，讓觀眾帶著愉快心情回家。