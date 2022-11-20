張天賦任Dear Jane嘉賓 湯令山個唱邀Tyson炒熱氣氛

▲ 張天賦現身西九。

昨晚多個音樂會舉行，一連三場的《 Dear Jane What's Happening Live 2022》 昨晚西九竹翠公園進行第二場演出，Dear Jane請來MC張天賦任嘉賓，兩人於台上合唱《 無可避免 》，MC再獨唱《老派約會之必要》，令現場觀眾十分開心。

Tim與MC合唱後，Tim笑話，「剛剛我係後台問你係到做咩？」MC答:「係呀，我今日來面試呀，哈哈...」Tim:「你知唔知我點解請你做嘉賓？因為我好鐘意你呢個開心果，成都有好多energy。」

MC : 「我想講，《無可避免》呢首歌，係我中學時好鐘意一首歌。你話做嘉賓想唱咩歌，我即刻就想唱呢首，因為呢首歌個陣經歷，係中學個陣帶俾我好多回憶。」Tim無奈苦笑。繼而MC再唱多首《老派約會之必要》，令現場觀眾非常High。

另外，湯令山(Gareth.T) 一連三場《November Rain 2022》演唱會開始，無論舞台設計，整個Rundown真正做到為文化沙漠帶來一場非常精彩的大雨！第三場更是連行內人貴賓票也一票難求，出現撲飛潮，不少圈中人也想進場淋一淋這場雨！

▲ 湯令山Tyson Yoshi

Gareth請來Tyson Yoshi做嘉賓，唱到第三首歌，Tyson Yoshi突然現身，二人合唱《Something》, Gareth話Tyson 是他回香港做音樂認識的頭幾個朋友，所以按時順序，他需要一早出場。