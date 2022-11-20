【世界盃開鑼】酒吧業指賽程集中黃金時段帶動3成生意額　惟轉播費貴一倍料成本升

▲ 酒吧業指賽程集中黃金時段帶動3成生意額，惟轉播費貴一倍料經營成本升。（陳國峰攝）

四年一度的世界球壇盛事，2022世界盃將於今晚（20日）在卡塔爾揭幕，有酒吧業預計防疫措施放寬，加上決賽周賽事集中在黃昏至凌晨上演都有助生意回復至疫情前水平，不過球賽直播費較上屆貴一倍，料經營成本上漲。

月初取消餐廳及酒吧等處所的營業時間限制，加上今屆世界盃賽事集中在晚上6時至凌晨3時舉行，再配合各方面因素帶動下，酒吧業協會主席錢雋永預料酒吧業的生意額會大幅上升，迎來2年半疫情以來，業界生意最暢旺的一年。他解釋，球賽時段全部在酒吧下午6時「歡樂時光」起，至酒吧清晨5時關閉，因為凌晨3時開賽的球賽，踢兩小時就是清晨5時，是剛好酒吧的營業時間，所以這次世界盃對酒吧行業生意額，起碼有3成幫助。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

協會為方便市民尋找直播賽事酒吧的資料，特意推出「酒吧地圖《Bar map》」列載全港過百間相關酒吧的詳細資料，包括地址、電話及營業時間等，方便市民在應用程式及網頁內「世界盃（直播）」的欄目中找到相關資料。錢雋永期望，整個賽期酒吧人流大幅增加50%，而因應客人增加，業界預計需較目前增聘多1倍的人手。

不過有業界稱直播球賽的費用較上屆貴一倍，加上派對房間的競爭，對經營構成壓力。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，今屆世界盃期間直播費4萬，另加合約期內2至3年的月費，酒吧最少須付出7萬成本，轉播費較上屆貴一倍，預計只有大型酒吧有能力轉播賽事，換言之世界盃只對上述酒吧的生意有明顯的帶動。他又指出，酒吧以商業證記模式的轉播費較高，而派對房間可以家用形式購入轉播權，成本較低料可吸引一批客人，對酒吧經營構成壓力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜