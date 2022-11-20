湯令山三場音樂會坐無虛席　Day@COLLAR尾場現身合唱

▲ Day現身尾場。

湯令山(Gareth.T) 一連三場《November Rain 2022》演唱會，無論舞台設至整個Rundown，真正做到為文化沙漠帶來一場非常精彩的大雨！三場音樂會每晚座無虛席，昨晚第三場，更是連行內人貴賓票也一票難求，出現撲飛潮，不少圈中人也想進場淋一淋這場雨！

在首場Gareth請來Tyson Yoshi做嘉賓，二人合唱《Something》, Gareth指Tyson是他回香港做音樂認識的頭幾個朋友，所以按時順序，他需要一早出場。兩人更互做大隻仔姿勢，估不到Gareth已操到同Tyson一樣fit！

▲ Tsyon Yoshi任嘉賓。

第二場Gareth請來衛蘭(Janice)、衛詩(Jill)做嘉賓，稱自己在華納除了女友moon 之外，兩人便是他最鍾意的歌手，今次就有私心想聽對方唱《At Your Best》及《Peaches》。

而《笑住喊》MV的女主角、COLLAR人氣成員Day（許軼）亦在昨晚現身和Gareth 合唱，Gareth看到她Tube Top上陣，問要否除件外套借給她，因為Gareth當時全身就只得一件外套，所以全場起哄話「好」，點知Gareht話:「講笑啫。」

Day指拍《笑住喊》時，Gareth的鼻涕其實是鬼口水，他問Day當鼻涕飛去佢度嘅時候有乜感覺？Day笑話覺得有啲涼，「好彩飛去我件衫度，而唔係面度」，Gareth就說不如下次試吓飛落面度。

唱到《勁浪漫 超溫馨》，為配合其中一句歌詞「銀行存款等如零」，Gareth說：「諷刺係唱完呢首歌，我銀行戶口多咗幾個零。」Gareth叫大家同佢一齊唱呢首歌, 並於現場大噴印好的Gareth銀紙，引起觀眾狂搶錢。