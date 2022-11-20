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【萬千星輝賀台慶】李佳芯首親回應蜜遊日本詳情　Ali揭茶餐廳撐枱腳真相

娛樂 15:41 2022/11/20

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李佳芯首度回應感情狀況。

女神李佳芯（Ali）昨晚出席TVB舉行的《萬千星輝賀台慶2022》，今年繼續封胸亮相，大晒肩膀兼白滑玉背，貴氣登場。

Ali接受TOPick訪問談及早前被網民拍到與男士蜜遊日本輕井澤Outlet，問到是否有新戀情時，她表示此行是獨自出走，疫情前亦不時自己一個去旅行：「多謝大家關心，今次去日本係自己一個人去，對我來講一個人去旅行唔係新鮮事，有段時間每年都會一個人去。」

她透露將會有兩項工作在手，故想趁有空閒出國沉澱一下。續指自己在日本有很多朋友，不論移民當地或是旅遊，而且有男有女、不同國籍。

Ali說：「今次自駕遊唔同地方，去探唔同朋友。（Outlet男士係日本人？）嗰個係香港朋友，亦唔係得佢一個，大家都知嗰個Outlet好多香港人，見我冇乜打、扮戴帽刻意去遮，估唔大家咁好奇。多謝大家關心同祝福，我拍拖嘅話大家會知。」

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否認是相中人

此外，早前被爆與「新歡」蜜遊日本後，又遭媒體拍到與一名男士在茶餐廳貼地撐枱腳。不過對此Ali否認是相中女主角：「嗰個唔係我嚟，所以覺得好奇怪，隔兩日又有單話見到我。」還反問記者相中女子是否真的像自己。

Ali透露身邊朋友大部分為圈外人，小學、中學同學均有，並指跟他們出外用膳對方都會問要否預訂獨立房間：「佢哋未必想畀人影到，但book間房仲煞有介事，不如casual啲。」直言現時認識交友有難度，個性慢熱的她不欲刻意交友，對於一切緣份不會強求。

另外，問到未來兩項工作是否跟微電影有關？她否認但直言想再次嘗試電影拍攝，並透露有不同單位找她合作，包括慈善、身心靈健康等，Ali坦言對以上類型感濃厚興趣。她續指如無意外未來一年將有劇拍攝，由於暫時只得大綱，故不能多透露。

記者：游艾維、陳曉柔

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