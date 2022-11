【前特首女兒】梁振英女兒梁齊昕近況曝光　弄狗為樂住山頂豪宅擁私人泳池

▲ 梁振英女兒梁齊昕分享近照,可以她弄狗為樂,現時住山頂豪宅擁有私人泳池。

現任全國政協副主席、前特首梁振英次女梁齊昕隨著父親卸任後,生活轉趨低調,鮮有公開露面。齊昕近日更新社交平台分享近照,可見她精神飽滿,有狗狗陪伴,並亦不時曬出所住的山頂豪宅,飽覽維港景色,遠離煩囂。

最新影片推介︰

現年31歲的齊昕生活比以前平靜了很多,即使在社交平台也只是分享美食和狗狗相。曾立志成為模特兒的她,已絕少公開露面,只有私下與朋友耍樂、帶狗狗出席活動,尤其與名媛寇鴻萍長女唐貝詩(Lydia)最好姊妹。從齊昕分享的近照中,可見她精神不錯,身型圓潤了不少。

齊昕亦不時分享其山頂豪宅的美好風光,遠眺維港景色,更有超大型室外無邊泳池及大花園,當中有爸爸CY親手種的花朵,齊昕也感到滿意。現時齊昕與CY的關係看似不俗,有為爸爸慶生,甚至於IG限時動態分享CY的單人照及寫上「Happy Birthday爸爸」生日蛋糕照片。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

以往齊昕在網上的言論惹火,不時與網民駁火,甚王作出令人震驚的行為。最經典要數到2015年萬聖節,當時打扮成「女鬼」的齊昕在中環蘭桂坊與兩名女友人消遣夜蒲,至約3時,3人準備乘的士離開,齊昕突然情緒失控與的士司機口角,友人隨即拉走齊昕,向附近一間餐廳借用地方休息。

▲ 前香港第一家庭梁振英與家人曾成為外界焦點,近年生活轉趨低調。(IG圖片)

不久之後,齊昕母親梁唐青儀乘的士趕到,母親扶起齊昕上的士期間,齊昕忽然以左手掌摑母親,過程被多間傳媒機構拍攝到,擾攘期間齊昕再度掌摑母親,並激動指著母親大叫︰「You know this mum is not actually my biological mum?」(知唔知這個媽媽唔不是我親生媽媽),最後一名男友人趕到現場陪齊昕乘的士離開,而梁唐青儀則疑似走到附近一間夜店的後門離開。

齊昕一直被指患有情緒問題,曾於清晨時份在社交平台指控母親以粗口辱罵,並動手打她,及後留下「Bye home」一句留言,並把一則寫着「Leaving Home Forever」的帖文置頂,似乎想離家出走。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

梁振英後來回應傳媒時稱,雖然女兒從英國停學回港後,作為父母可以從旁照顧,但女兒面對相當大生活壓力,加上禮賓府公務活動多,不利她休息導致她有情緒起伏。

天下父母心,只有子女口中不是的父母,從來無父母口中不是的仔女。

梁齊昕也曾接受傳媒訪問表示,父親每天都會關心她的情緒,相當疼愛自己,自己也十分欣賞爸爸,「咁大個女,未遇到一個男人,可以好似我阿爸咁叻、咁勤力、咁自律,他能夠堅持每天早起、定時做運動、從不暴飲暴食,所以沒有大肚腩。」

談到家中管教,齊昕指媽媽緊張學業,爸爸則注重做人態度,要求子女有禮貌、有家教、有責任感。她憶述兒時讀聖保羅男女小學時,爸爸會開車送他們上學,但不像一些有錢人家的同學,爸爸會在麥當奴道就要他們下車自己走路上去,即使落雨都不例外。

唔可以嬌生慣養,因為爹哋細個都係行半個鐘返學。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳