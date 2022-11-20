【市區重建】九龍城小區3年大變身　特色路牌、欄桿、街燈和地磚承傳文化特色

▲ （資料圖片）

市建局正重建及活化九龍城區「龍城區」，市建局行政總監韋志成今日（20日）透過網誌指，現時市區重建局的工作已非聚注重建個別樓宇，而需更宏觀作市區更新，例如在重建外進行小區更新、復修及環境改善。他提到市建局團體正就龍城小區更新及活化收集意見，對明年上半年便可制定具體方案，有望3年內分階段完成工程。

韋志成指，團隊過去5個月就如何為龍城區「提升設施」、「保存特色」、「促進融合」進行諮詢。

在提升設施方面，市建局會協助政府改善和美化由南角道至打鼓嶺道之間的行人路和樓宇後巷，初步考慮為行人路欄桿、街燈和地磚加入歷史文化特寫。

保存地區特色方面，韋志成指，龍城區蘊藏豐富的餐飲及潮泰文化，一直有「小泰國」和「小潮州」的稱號。市建局團隊了解當地商戶意見後，擬增設特色路牌，以便利路人辨識街道和各個特色店舖，吸引區內、外的市民前往「龍城區」，帶動消費。另一方面，亦主動聯絡區內不同的組織，了解近年舉辦節慶活動的執行情況，探討日後如何促進活動的持續發展，傳承歷史文化。

最後是促進新舊環境融合方面，市建局在上月推出的「小區復修」先導計劃，在協助大廈業主進行樓宇復修之餘，美化大廈外牆、大閘和簷篷等不同地方，融入活化後的小區街景，標是與毗鄰新發展項目做到新舊交融。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚