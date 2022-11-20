【泰國團訪港】首站訪淺水灣天后廟　團友：對酒店進食感失望「像在自己家中」

▲ 疫情下首個泰國團訪港，首站前往淺水灣天后廟。（陳靜儀攝）

疫情下及實施團進團出後，首個訪港大型旅行團昨日（19日）傍晚由泰國抵港，一行48名團友由吉安旅運接待，來港4日3夜，主要是來港拜神，受惠於新政策團友只需要入境做一次核酸檢測，但由於趕不及安排特定餐飲處所，旅客要留在酒店食飯盒，有團友感到失望。

雖然港府上周五晚（18日）公布入境旅行團「團進團出」新安排即時生效，但旅行社為免倉卒更改行程，即使新措施容許「黃碼」期間可到符合防疫要求的餐廳食飯，但最後決定維持原先安排，這幾天都在行程之間返回酒店房間食外賣飯盒。

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今日（20日）旅行團開始第一日行程，出發前，導遊先將早餐送到團友的酒店房間，48名團友早上還要做快測，並將陰性結果上載至衞生署網頁，一共花了2小時才完成。吉安旅運經理阮鳳蓮指，旅客不懂得中英文，要工作人員、導遊、領隊協助，繼而上載至官方網頁，較為複雜。

4日3夜行程的首站前往淺水灣天后廟，他們隨後去紅磡觀音廟，入廟前要掃描安心出行，有導遊在旁邊協助，宗教場所改為被動查核，黃碼都可進入。

參拜完團友要返回酒店進食，團友Suphasil對安排表示失望，看到這裡有餐廳很美味，很多食物想吃，在房間食飯盒好像在自己家中，感受不到在香港食飯。他又說，昨晚食海南雞飯，今早食三文治，認為頗美味。

泰國旅行社東主JUME指，收到有旅客投訴，但不是很多，一般想吃點心、海鮮，形容安排當然不好，但不能怎樣。

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責任編輯：陳麗娜