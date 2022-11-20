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【食用安全】中環買3餸飯驚見西蘭花佈滿蟲　港女直呼恐怖被嘲：一定無農藥【附正確洗法】

食用安全 17:54 2022/11/20

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網民外賣食西蘭花驚現蟲，專家教正確洗法可除蟲。

西蘭花的結構難以清洗，未洗乾淨或會附送「蟲」。一名港女於兩餸飯外賣店購買了含西蘭花的菜式，豈料吃到中段竟發現西蘭花內含蟲。大吃一驚的事主馬上分享至網上，引起網民熱議。

最新影片︰

一名網民日前於facebook群組「香港兩餸飯關注組」上分享指，自己到中環的一間兩餸飯店購買了一盒「3餸飯」，可是「食食下發現西蘭花好多蟲」。由事主上載的圖片中可見，事主展示的3顆西蘭花上便已有兩處發現「蟲」，情況恐怖。飽受驚嚇的她馬上上載至群組分享，並明言「下次都喺唔好叫西蘭花啦！好恐怖！」。

港女飯盒內驚現蟲。 facebook@香港兩餸飯關注組

事主的帖文引起群組網民熱議，點擊圖片即睇網民意見：

    點擊圖片放大
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專家教清洗西蘭花除蟲

清洗西蘭花前，宜先將其切成細塊。香港有機生活社社長黃如榮接受TOPick訪問時提過，西蘭花及椰菜花等花蕾較小的蔬菜最好切成細塊後，再清洗。

城市花園酒店粵中菜廳行政總廚賴正成師傅則指，由於西蘭花體積較大，結構複雜，容易藏有幼蟲。建議清洗步驟如下：

1. 先把西蘭花切成一小朵，把莖部切成小塊。

2. 用水浸泡西蘭花，撒下1至2茶匙的鹽，大約需浸10分鐘，幼蟲便會自然走出來，浮於水面。

3. 10分鐘後，可以把西蘭花撈起，倒走浸泡的鹽水。

4. 浸泡鹽水後，西蘭花會留有鹹味，故須用水徹底沖洗一次，才開始烹煮。

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責任編輯：羅嘉欣

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