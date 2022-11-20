【超能使者】劉穎鏇新劇騷「最強Body」　Tiffany穿三點式怕醜：缺自信心【多圖】

由監製文偉鴻（Jazz）的TVB慶劇《超能使者》於啟播前，在官方於社交網發放「深水埗Open姐」（劉穎鏇飾）人物介紹預告片內，其水著造型已率先曝光，並引網民關注激讚劉穎鏇（Tiffany）擁「最強Body」。

而「足本版」將於明晚（11月21日）的《超能使者》出現，劇情講述Open姐簽約成為四方娛樂經理人Tina（莊思明飾）旗下藝人，以代言人身份拍攝防曬產品廣告，並以健康沙灘Look上陣……

【超能使者】陳展鵬演精神崩潰騷視帝級演技 阿鏈異能升呢變節成Final Boss？

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

今天（11月20日）官方將於社交網釋出一條12秒全新相關預告片，並公開3大從未曝光的Open姐廣告畫面。從預告片見Tiffany擺Pose甚有女神風範，豈料監製Jazz大爆Tiffany本身擺甫零天份，拍攝前更要專登找來日本女神深田恭子的寫真給Tiffany惡補。

Tiffany笑說：「覺得深田恭子好靚、係健康嘅Sexy，自己喺屋企試擺佢啲Pose時，我睇見自己都有啲怕醜。」

性格保守的Tiffany坦言私下甚少性感打扮，故得悉要拍水著戲時也有點擔心：「我係缺少啲自信心，擔心各方面都達唔到大家要求。由於拍攝現場幕後人員唔少，初頭點都有啲怕醜，但拍咗大半日之後，加上大家都好保護我，好多動作都Make sure真係唔會走光至叫我做，令我愈拍愈放心。」

▲ 當日Tiffany拍攝時一抵埗即落雨，監製Jazz（右）笑指劉穎鏇是「雨神」。

原來拍攝當日Tiffany一抵埗便落大雨，結果劇組要等足半小時才有工開，Jazz笑封Tiffany為「雨神」，並爆料指對方幾乎次次開工都落雨。Tiffany聞言「反擊」謂：「真係唔關我事，呢個係天氣問題，但我都唔介意大家開玩笑嘅。」

其實劉穎鏇在2016年參選香港小姐時，其豐滿上圍已受不少宅男注意，不過當年仍有點「baby fat」，整體身材予人「大隻」感覺，反而現在沒「baby fat」，身段比選美時更好。

而Tiffany在同由Jazz監製、一尚播出的新劇《隱形戰隊》內，也繼續有穿三點式的場面，而且在去年10月拍攝當日舉行探班所見，Tiffany更是有腹肌，可說fit到爆。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R