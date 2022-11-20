  • 25°C
香港時間 : 20221120日 (週日) 18:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超能使者】劉穎鏇新劇騷「最強Body」　Tiffany穿三點式怕醜：缺自信心【多圖】

娛樂 17:27 2022/11/20

分享：

分享：

熱門 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

由監製文偉鴻（Jazz）的TVB慶劇《超能使者》於啟播前，在官方於社交網發放「深水埗Open姐」（劉穎鏇飾）人物介紹預告片內，其水著造型已率先曝光，並引網民關注激讚劉穎鏇（Tiffany）擁「最強Body」。

而「足本版」將於明晚（11月21日）的《超能使者》出現，劇情講述Open姐簽約成為四方娛樂經理人Tina（莊思明飾）旗下藝人，以代言人身份拍攝防曬產品廣告，並以健康沙灘Look上陣……

【超能使者】陳展鵬演精神崩潰騷視帝級演技　阿鏈異能升呢變節成Final Boss？

    點擊圖片放大
    +6
    +5

今天（11月20日）官方將於社交網釋出一條12秒全新相關預告片，並公開3大從未曝光的Open姐廣告畫面。從預告片見Tiffany擺Pose甚有女神風範，豈料監製Jazz大爆Tiffany本身擺甫零天份，拍攝前更要專登找來日本女神深田恭子的寫真給Tiffany惡補。

Tiffany笑說：「覺得深田恭子好靚、係健康嘅Sexy，自己喺屋企試擺佢啲Pose時，我睇見自己都有啲怕醜。」

性格保守的Tiffany坦言私下甚少性感打扮，故得悉要拍水著戲時也有點擔心：「我係缺少啲自信心，擔心各方面都達唔到大家要求。由於拍攝現場幕後人員唔少，初頭點都有啲怕醜，但拍咗大半日之後，加上大家都好保護我，好多動作都Make sure真係唔會走光至叫我做，令我愈拍愈放心。」

當日Tiffany拍攝時一抵埗即落雨，監製Jazz（右）笑指劉穎鏇是「雨神」。

原來拍攝當日Tiffany一抵埗便落大雨，結果劇組要等足半小時才有工開，Jazz笑封Tiffany為「雨神」，並爆料指對方幾乎次次開工都落雨。Tiffany聞言「反擊」謂：「真係唔關我事，呢個係天氣問題，但我都唔介意大家開玩笑嘅。」

其實劉穎鏇在2016年參選香港小姐時，其豐滿上圍已受不少宅男注意，不過當年仍有點「baby fat」，整體身材予人「大隻」感覺，反而現在沒「baby fat」，身段比選美時更好。

而Tiffany在同由Jazz監製、一尚播出的新劇《隱形戰隊》內，也繼續有穿三點式的場面，而且在去年10月拍攝當日舉行探班所見，Tiffany更是有腹肌，可說fit到爆。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】
16:15 2022/11/14
【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】
【超能使者】伍樂怡貼身衫衣著引狼施鹹豬手　「民選港姐冠軍」不靠父幹兩年當兩店老闆
12:20 2022/11/10
【超能使者】伍樂怡貼身衫衣著引狼施鹹豬手　「民選港姐冠軍」不靠父幹兩年當兩店老闆
【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
19:46 2022/11/19
【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
【萬千星輝賀台慶】樊亦敏穿透視裝上陣　騷弗爆身段率眾女藝人勁舞【多圖】
22:01 2022/11/19
【萬千星輝賀台慶】樊亦敏穿透視裝上陣　騷弗爆身段率眾女藝人勁舞【多圖】
【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料　索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】
18:00 2022/08/22
【Summer Girls】一文盡睇開電視水著佳麗資料　索媽+網紅+高學歷參加者大對決【多圖】

你可能感興趣

【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】
16:15 2022/11/14
【超能使者】葉蒨文為性感水著演出激減11磅　學霸兼舞林高手棄高薪入娛圈【多圖】
【超能使者】伍樂怡貼身衫衣著引狼施鹹豬手　「民選港姐冠軍」不靠父幹兩年當兩店老闆
12:20 2022/11/10
【超能使者】伍樂怡貼身衫衣著引狼施鹹豬手　「民選港姐冠軍」不靠父幹兩年當兩店老闆
【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
19:46 2022/11/19
【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
劉穎鏇 演員 娛樂人物職業 超能使者 香港小姐 TVB 監製 電視劇

最高瀏覽

【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
19:46 2022/11/19
【萬千星輝賀台慶】直撃TVB台慶紅地氈盛況　一文盡睇小生花旦靚相【多圖】　
【正義迴廊】「工作人員」上載通告再狙擊　兩名裸露演出藝人回應事件
15:14 2022/11/19
【正義迴廊】「工作人員」上載通告再狙擊　兩名裸露演出藝人回應事件
【食用安全】蛋撻半成品運送途中無遮蓋　蛋撻王致歉承諾會嚴肅徹查
16:17 2022/11/19
【食用安全】蛋撻半成品運送途中無遮蓋　蛋撻王致歉承諾會嚴肅徹查