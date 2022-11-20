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【萬千星輝賀台慶】何沛珈棄當護士選美　再選港姐成雙料冠軍圓亡母心願【多圖】

娛樂 18:05 2022/11/20

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熱門 萬千星輝賀台慶 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 正義迴廊 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

何沛珈參加《香港小姐再競選》成雙料冠軍。

TVB真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》上月誕生陳懿德、「最佳進步獎」李芷晴及「更上鏡小姐」何沛珈（Roxanne）成為最後三強，而昨晚（11月19日）《萬千星輝賀台慶2022》由55位星級評判投票下，選出表現淡定轉數快的Roxanne為冠軍，成為《香港小姐再競選》雙料冠軍。

Roxanne騷後接受TOPick訪問分享感受稱：「之前一直話平常心面對比賽，因為我相信唔好貪心、滿足於現狀已好夠，但冇諗到真係攞到個獎。」

她坦言好感恩，感謝兩年來教導過自己的人：「畀過機會我嘅監製、教過我嘅導演，或台前幕後嘅工作人員，佢哋畀咗好多意見我，呢兩年係佢哋令我進步，先得到呢個獎。」

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【學是疫學非】何沛珈棄當護士選港姐　受大台力捧演出機會不斷【多圖】

哽咽講亡母

她在去年台慶的「新人演員追夢」環節中，提到自己在港姐最後五強時嚎哭是因為想起媽媽生前的話，她在首天拍劇後拿着造型照趕去醫院見媽媽最後一面。問到今次對亡母是否終有交代？Roxanne一度哽咽說：「嗯，我咁感觸原因都係因為佢......終於可以攞個獎送畀佢。依家終於還到佢一個心願，亦都圓咗我一個夢。未來繼續抱唔太貪心嘅諗法繼續進步，佢都會為我驕傲。」

她大讚其他佳麗綵排時做得很好，行出來自信和台型十足，「今次再選並唔係一定鬥個輸贏，而係真係證明咗我哋呢班女仔，經過公司嘅訓練後，自己本身好努力，可以自信咁行出來。」她還指去年「喊住完結台慶」，希望今年可以「笑住離開」。

（陳慧安 攝）

放棄護士一職

何沛珈（Roxanne）前名為何孟珊，於2020年參加香港小姐入行，年競選以「逆市筍工」作招徠，以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物等形容吸引佳麗，加上疫情爆發，原本為白衣天使的Roxanne辭去護士一職，毅然參選港姐。

Roxanne在決賽中未能正確答出TVB電視台標誌的顏色和胰臟英文的問題，最終五強止步，但獲TVB賞識簽約成為旗下藝員，留低發展演藝事業，而入行後她機會不絕。

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演出機會多多

Roxanne加入TVB後參與資訊節目《東張西望》擔任外景主持，其後又有份主持抗疫節目《醫醫，我不想再病了》、《學是疫學非》。

她也參演處境劇《愛．回家之開心速遞》、《痞子殿下》、《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》等劇集。

她曾在《開心速遞》中化身舞女郎穿上黑絲上陣大跳椅子舞，又以「潘金蓮」造型示人，成為劇集中的新一代「姣精」。

另外，Roxanne也有開設個人YouTube頻道，曾分享有關新冠肺炎的資訊。

記者：游艾維、陳曉柔

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